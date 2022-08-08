وصفة سحرية لكل عروسة… النشا لـ التبييض الفوري والدائم تحت الإبط

تقوم كل فتاة باستخدام العديد من الطرق للحصول على نتائج خيالية في تبييض الجسم، وخاصةً المناطق الغامقة به، فنجد أن من تلك المناطق التي تسعى الفتيات للحصول على درجة تبييض كبيرة بها هي تحت الإبطين، لذا تستخدم الفتيات العديد من الطرق الطبية الكيميائية وكذلك الطبيعية، لهذا فقد عملنا على جمع أكثر الوصفات الطبيعية الغير ضارة التي تعمل على التفتيح الأكيد لمنطقة تحت الإبط، وذلك باستخدام النشا، وفيما يلي تفاصيل وصفة التبييض بالنشا، فتابعوا.

النشا واستخدامه لتبييض تحت الإبطين ومنع التعرق

نشا الذرة مزيل العرق

يمكن استخدام نشا الذرة كمزيل للعرق من خلال تسخين مقدار 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند من ربع إلى ثلث ساعة حتى يصبح على هيئته السائلة

ثم يتم وضع نفس الكمية من نشا الذرة ومثلهما من صودا الخبز حتى يتكون عجين

وقبل تطبيق الوصفة على الجلد يجب اختبار حساسيتها مسبقًا، حيث يتحسس البعض من صودا الخبز على الجسم.

النشاء والماء لتنظيف وتفتيح البشرة

نشا الذرة أحد أهم الطرق الفعالة في تهدئة البشرة من حروق الشمس والتهيج وكذلك الحكة

هذا بجانب أنه يعمل على تفتيح البشرة بدرجة كبيرة، ويمكن استخدام النشا مع الماء لصنع مزيج تفتيح رائع كما سنوضح عبر ما يلي:

مزج مقدار ملعقتين كبيرتين الحجم من نشا الذرة مع ملعقة واحدة فقط كبيرة الحجم من الماء ، علمًا بأنه لا يجب أن يكون المزيج سائلًا جدًا

وبعد دمجهم سويًا يتم وضع الخليط على الإبط مباشرةً مع التدليك لمدة دقيقة واحدة، وبعدها يتم تركة لما بين 25 إلى نصف ساعة، ثم يتم غسلها بالماء الفاتر جيدًا.

وصفة النشا والليمون للتفتيح الدائم