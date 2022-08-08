وصفات الخل العبقرية للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم من الجذور وتبييض الجسم

ربما لا يعرف الكثير من النساء، فوائد الخل الأبيض العبقرية في إزالة شعر الجسم الزائد والوبر بكل سهولة وبدون أي ألم، فضلًا عن كونه يزيل الشعر من الجذور؛ مما يساعد على إبطاء نموه والحد من كثافته، وذلك بفضل خصائصه التي تحافظ على البشرة وتحميها من الالتهاب والتهيج نتيجة لنزع الشعر، وسوف نستعرض، في هذا المقال، عدة وصفات للخل تستخدم في إزالة الشعر الزائد، علمًا بأن الخل آمن على جميع أنواع البشرة.

لماذا يفضل استخدام الخل الأبيض في إزالة الشعر الزائد؟

من الأسباب التي تجعل الخل من الطرق المفضلة في إزالة الشعر الزائد بطريقة آمنة وسهلة، ما يتمتع به الخل من فوائد للجلد، وأهمها الحد من ظهور الوبر، وحماية البشرة من التهيج بعد إزالة الشعر الزائد منها.

حيث تتهيج البشرة أحيانًا وخاصةً بعد استخدام الشفرة في حلاقة الشعر الزائد، وباستخدام الخل بعد حلاقة الشعر يمكن حماية الجلد من حدوث هذا التهيج.

ويتم استخدام الخل في هذه الحالة عن طريق خلط مقدار منه مع الماء، ثم تبليل قطعة من القطن به، ومسح الجلد بها، وتركه حتى يجف، وسوف تتخلصين بذلك من احمرار الجلد وتهيجه.

وصفة الخل وزيت الزيتون

تعتبر هذه الوصفة ذات فعالية كبيرة في تقليل تهيج الجسم بعد إزالة الشعر، وإبطاء ظهور الشعر مرة أخرى بعد إزالته.

المكونات

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

طريقة الإعداد والتطبيق

بعد الاستحمام ضعي الخل على المناطق التي يظهر بها الشعر الزائد.

ثم اغمسي شفرة الحلاقة داخل الخل، وأزيلي بها الشعر.

بعد الانتهاء من إزالة الشعر قومي بتلطيف الجلد بزيت الزيتون المخلوط مع زيت اللوز الحلو.

وصفة الخل وبيكربونات الصوديوم