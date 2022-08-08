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إليكم طريقة صبغ الحواجب في المنزل بالخطوات، يمكنك الحصول على تاتو طبيعي للحواجب بتحضيره في بيتك بأقل الإمكانيات، فصبغ وتشقير الحواجب هي من الأمور التي ليس بها أي خطر أو ضرر على صحة الشعر أو على الجلد نفسه وهي أفضل بكثير من التاتو الذي تقوم الفتيات باستخدامه على حاجبيها والذي يسمى بالـ “ميكرو بليدج” فهو وسيلة خاطئة جدًا وخطيرة على صحة الجلد كما أنها حرام شرعًا. صبغ الحواجب في المنزل بطريقة طبيعية المكونات المطلوبة:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار (الألو فيرا).

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو المطحون.

كبسولة فحم منشط.

عصير ليمون.

ملعقة خشبية.

وعاء بلاستيكي للخلط.

فرشاة صبغ الشعر.

كريم فازلين. خطوات تحضير صبغة الكاكاو واستخدامها:- أحضري وعاء عميق حتى يتم خلط كل المكونات بداخله بدون أن تتناثر منه على الأرض ويفضل أن يكون بلاستيكي.

أضيفي كل المكونات داخل الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس غير قابل للفصل مرة أخرى.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو حتى يتم تنظيفه من أي إضافات عليه ثم قومي بتصفيفه وقسميه إلى أربعة أقسام.

يجب دهن المنطقة حول الحاجب كاملة بالفازلين حتى يتم عمل طبقة عازلة لا تصل إليها الصبغة على الجلد حول الحاجب.

ابدئي في فرد الخليط بواسطة الفرشاة على شعر حاجبيك وركزي على المناطق الفارغة من الشعر وإذا رغبتي في لون فاتح قومي بوضع الخليط مرة واحدة.

وفي حالة أنك ترغبين في لون داكن قومي بتكرارها ثلاث مرات أو بحسب الدرجة التي تحتاجين إليها وكلما كانت المرات أكبر كانت الدرجة أقوى.

اتركي الصبغة على حاجبي لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم قومي بشطفها بماء بارد أو فاتر وقومي بوضعها داخل الثلاجة حتى تستخدمينها في وقت لاحق. أهم النصائح عند صبغ الحواجب يجب اختيار اللون المناسب لون بشرتك واحرصي على أن يكون ملائم للون بشرتك وأقرب درجة مناسبة للون شعرك حتى لا يحدث فرق كبير في شكلك.

كما يجب أن تقومي بإزالة الشعر حول الحاجب وتهذيبه حتى يتم وضع الصبغة على شكل حاجب منسق.

ضعي الفازلين حول الحاجب حتى يتم وضع الصبغة على الحاجب فقط ومفعولها يظهر على الشعر فقط. عمر شويل - جدة اسرار الكوافيرات.. صبغ الحواجب في المنزل بطريقة طبيعية اقوى بديل للتاتو تدوم لفترة طويلة - ثقفني

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