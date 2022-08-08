الدلكة المغربية الرهيبة لتبييض وتتفتيح البشرة وتنقيتها وازالة الاسمرار والجلد الميت

المقصود بالدلكة هى عبارة عن خليط طبيعى يتكون من عدة مكونات طبيعية وزيوت عشبية، يتم توزيعها على الجسم بحركة دائرية للتدليك، ونقوم بفرك الخلطة على البشرة لتفتيح وتبييض لون الجسم والتخلص من المناطق الغامقه والبقع الداكنة وإعطائه الجسم اللمعان والنعومة والليونة الطبيعية التى تعطى شكل ولون مميز للجسم وتبقية ناعم وله لون موحد بدون اى كلف أو نمش، كما أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية داخل البشرة لتعطينا النتيجة المطلوبة لنضارة الجسم، فالدلكة هى من الأساسيات المهمه التى تقوم بها العروس قبل موعد زفافها، فهى تجلس فى حمام بخار لتفتيح المسام ثم يتم تدليكها بالخطة المغربية التى سوف نتحدث عنها فى هذا المقال، فهى لها الكثير من الفوائد، اهما توحيد لون البشرة وتبييضها، التخلص من الخلايا الميتة والبقع الداكنة والنمش، إزالة القشور السمراء، تشد ترهلات البشرة وتقلل ظهور التجاعيد، تعالج البشرة الجافة تعطى توريد طبيعى للون البشرة تفتيح وتبييض البقع الداكنة المتواجدة على البشرة، تنقى البشرة من الشوائب والاسمرار، تعالج حروق الشمس، فإذا كنتى من اللذين يعانون من من هذه المشاكل الصحية التى تصيب البشرة عليكى استخدام الدلكة المغربية بمكوناتها الطبيعية البسيطة التى تسهل عليكى الكثير من الوقت والجهد المبذول فى شراء المستحضرات التجميلية التى لا تعطينا النتيجه النهائيه المطلوبة لتبييض وتفتيح البشره، فالبشرة دائما تتعرض إلى بعض التأثيرات الخارجية التى تتسبب فى اختلاف لون البشرة لذ تحتاجين إلى استعمال هذه الدلكة المغربية التى تعمل على تقشير طبقات الجلد الميتة بصورة مذهلة بدون الشعور بأى آلم او أرهاق، فهى اشهر الدلكات الطبيعية التى نالت إعجاب الكثير من الفتيات والنساء الذين يسعون إلى إطلالة مميزة وطبيعية للبشرة، عليكى متابعة هذا المقال لتوضيح كيفية استخدام وتحضير الدلكة المغربية لتفتيح البشره واعطائها المظهر الطبيعي .

اشتهرت مؤخراً الخلطة المغربية لتفتيح وتوحيد لون البشرة، أنها خلطة طبيعية سحرية تجعل البشرة نقية ناعمه الملمس خالية من أي قشور سمراء، فمن الممكن تحضير نفس الخلطة بمكوناتها الطبيعية البسيطة التى تمنح البشرة البياض الناصع فور الانتهاء من وضعها، أنها أفضل الخلطات المصنوعة يدويا داخل المنزل، التى تعطى نتيجة سريعة للقضاء على الاسمرار والكلف والنمش .

خلطة الدلكة المغربية لتفتيح البشرة

مكونات خلطة الدلكة المغربية لتفتيح البشرة ;

1 علبة من ملح الحليب

كوب من السدر المطحون

ربع كوب من زيت اللوز المر

كوب ونصف من زبدة الشيا

كوب من الصابون المغربي

طريقة تحضير واستخدام الدلكة المغربية لتفتيح البشرة

اولا احضرى وعاء متوسط لخط المكونات، وابدائى بوضع السدر وجل الصابون المغربى، وقلبى جيدا حتى يصبح الخليط متجانس تماماً، ثم اضيفى زيت اللوز وقلبى جيدا ثم نقوم بوضع ملح الحليب للخليط، فى إناء آخر نقوم بعمل حمام مائي على البخار نضع زبدة الشيا حتى تذوب ثم نضيفها على باقى المكونات ونقلب جيدا حتى تتماسك قليلاً الخلطة، تترك لمدة 5 دقائق حتى تبرد، ثم ناخذ مقدار كافى من الدلكة المغربية ليتم توزيعها على جميع مناطق الجسم لتفتيحة وتوحيد لونه، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الحناء إلى الخلطة لإعطاء الجسم النعومة اللون الرائع له، يجب استعمال الليفة المخصصة لعمل الدلكة المغربية للحصول على نتيجة أفضل، ثم يتم فرك الجسم كلة بها بشكل دائرى للتخلص من جميع القشور، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، بهذه الطريقة السهلة سوف تنعمين ببشرة بيضاء ونقية ولها ملمس ناعم ولامع دائما .