هديه قبل زفافك.. أقوى خلطة مغربية لتقشير وتبييض الجسم والقضاء على سواد السنين في ثواني

إليكم أقوى وصفات تبييض الجسم للعرايس، حيث أن العروس قبل فترة من زفافها تحتاج إلى أن تحصل على جسم مثالي وإخفاء العيوب الداخلية للجسم، فهناك الكثير من المناطق في الجسم وخاصة الأماكن الحساسة التي يوجد بها بعض الاسمرار وتختلف نسبة الاسمرار من فتاة إلى أخرى بحسب طبيعة الجسم وبحسب النظافة الشخصية والترطيب الذي تقوم به الفتاة، وللتخلص من هذا الاسمرار قومي بقراءة المقال حتى آخره مع اتباع الوصفات بشكل دقيق.

وصفات تبييض الجسم للعرايس

من الوصفات الأكثر شهرة بين وصفات تفتيح الجسم ما يلي:-

وصفة الحليب والعسل لتفتيح الجسم

المكونات والأدوات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الطبيعي.

كوب صغير من الحليب البودرة.

ملعقة واحدة صغيرة من نشا الذرة.

عصير ليمون.

زيت جوز الهند.

خطوات استخدام وصفة العسل والحليب للتفتيح:-

أحضري طبق عميق وقومي بخلط جميع المكونات بداخله حتى تتجانس بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بغسل مناطق جسمك التي ترغبين في وضع الوصفة عليها حتى يتم تطبيقها على مناطق نظيفة.

ابدئي في تطبيق الخليط على المنطقة ودلكي بحركات دائرية لطيفة عليها حتى تتغلغل إلى داخل مسام الجلد وتستفاد منها البشرة والجلد.

اتركي الخليط على الجسم لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفها بالماء البارد أو الفاتر وكرري استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا.

وصفة الخميرة والزبادي لتفتيح الجسم

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

عصير ليمون.

خطوات استخدام وصفة الزبادي والخميرة لتفتيح الجسم:-