خبز التورتيلا والشاورما الرائع لازم تجربية هيعجب اولادك جدا خفيف وطرى واحلى من الجاهز لكل انواع السندوتشات اسرع خبز بدون خميرة

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خبز التورتيلا والشاورما الرائع لازم تجربية ، أفضل طريقة لعمل خبز التورتيلا الذي انتقل إلينا عبر انتقال المطاعم الأمريكية فيما بين مختلف دول العالم وقد كانت أمريكا حصلت على طريقة صنعه عبر المكسيك، ومن حينها وهي لم تتوقف عن استخدامه في السندوتشات والشطائر وما إلى ذلك، وبعدما دخل الوطن العربي أصبح متداولًا بصورة عالمية ولاقى استحسان كثير من الناس، ولذلك أصبحت ربات المنازل يحبون أن يصنعونه في المنزل، وسنخبرك بطريقة سهلة، لصنع هذا النوع من الخبز في المنزل. خبز التورتيلا والشاورما الرائع لازم تجربية المكونات: حوالي كيلو إلا ربع دقيق.

كوب من الماء.

ملعقتين سكر.

كوب زيت ذرة أو زيت زيتون.

ملعقة ملح. الطريقة: انخلي الدقيق في طبق نظيف ثم أضيفي عليه الملح وقلبيه.

ضعي الزيت ثم قلبي جيدًا ويفضل التقليب باستخدام اليد.

أضيفي الماء أثناء العجن، واستمري في زيادتها كمية بكمية حتى يتحول الدقيق إلى عجينة.

ليس من المفترض بالعجينة أن تكون يابسة، ولا أن تكون طريه جدًا ويجب أن تكون متماسكة.

غطي الطبق الذي توجد به عجينة خبز التورتيلا بفوطة وانتظري لمدة ثلث ساعة.

بفوطة وانتظري لمدة ثلث ساعة. عودي للعجينة مرة أخرى ثم خذيها وحوليها لقطع صغيرة بالعدد الذي ترغبين فيه.

بالنشابة وعلى طاولة نظيفة ابدئي بفرد كل قطعة بحيث تصبح رقيقة ودائرية.

إن توافر الصاج المطلوب لتسوية العيش عليه فهذا سيكون رائعًا، أما إذا لم يكن لديك هذا الصوت فاختاري مقلاة بحجم واسع إلى حد ما ودائرية.

ضعيها على نار من هادئة إلى متوسطة، ثم ضعي عليها رغيف من الوجه الأول حتى يتخذ اللون المرغوب وينضج.

ثم اقلبيها على الوجه الآخر لينضج ويصبح ذهبيًا أيضًا.

يفضل تغطية العيش بعد خروجه من على الصاج لكي لا يجف ويصبح يابسًا.

حينما تنتهي من عدد الأرغفة المتوفر لديك بالكامل يصبح جاهزا للحشو بأي نوع من الحشوات سواء كانت شاورما أو فاهيتا أو غير ذلك. نصائح لنجاح خبز التورتيلا العجينة الخاصة بهذا النوع من الخبز لا تحتاج إلى خميرة لأنها لا تخمر.

كما يمكنك أن تستخدمي بعضًا من العجينة وتحتفظي بالبعض الآخر للاستخدام فيما بعد.

العجينة قابلة للاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 24 ساعة، وذلك دون حدوث أي مشكلة، وكذلك يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لمدة خمس أيام.

أما إن كنت أنهيت الخبز بالفعل ووجدتيه أكثر من حاجتك فيمكنك الاحتفاظ بالكمية الزائدة في الفريزر لمدة 14 يوم.

هذا العيش ممتاز لصنع السندويشات وذي قابلية عالية من جهة الأطفال.

وذي قابلية عالية من جهة الأطفال. حينما تقومين بوضع الحشو بداخل السندويتش بإمكانك أن تضعيه على الحماصة من أجل وضع بعض علامات الشواء عليه لجعله أكثر جاذبية، وإن لم تتوافر لديك فبامكانك وضعه في الفرن لبضع دقائق ثم إخراجه بعدها. عمر شويل - جدة خبز التورتيلا والشاورما الرائع لازم تجربية هيعجب اولادك جدا خفيف وطرى واحلى من الجاهز لكل انواع السندوتشات اسرع خبز بدون خميرة - ثقفني

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