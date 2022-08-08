سحر مفعول كريم جليسوليد الرهيب للتفتيح الفورى للوجة والاماكن الحساسة كنز للعرايس هيخليكى ملكة جمال فى دقيقتين بدون تكاليف والنتيجة مبهرة

سحر مفعول كريم جليسوليد الرهيب للتفتيح الفورى ، تبييض فوري بكريم الجليسوليد الذي يستخدم للبشرة، ويعد من أفضل أنواع المستحضرات التي تم صنعها للبشرة، وهو من المستحضرات الألمانية المشهورة بجودة الصنع تاريخياً، ويمكنك استخدامه للحصول على أي فائدة في البشرة، من علاج الجفاف إلى الترطيب إلى التفتيح وما سوى ذلك، ومن خلال ما قلنا اليوم سنعلمك كيفية استخدامه وإضافاته ومكونات أخرى طبيعية للحصول على تفتيح فوري باستخدام هذا النوع من الكريم.

سحر مفعول كريم جليسوليد الرهيب للتفتيح الفورى

نقدم لكم اليوم خلطة تفتيح فورية تتطلب إحضار بعض المكونات منها:

الليمون.

النشا.

ماء الورد.

الطريقة:

في طبق صغير أو عبوة مشابهة لعبوة الكريم لكن أكبر حجما يمكنك إفراغ بعض الكريم ثم عصر الليمون عليه بواقع ليمونة واحدة فقط.

ثم إضافة نشا بقدر مناسب وعليها قطرات صغيرة من ماء الورد.

قلبي الخليط جيدًا واحتفظي به في الثلاجة وادهني منه المناطق التي تحتاج إلى تفتيح.

يمكنك ترك البشرة تتشرب الكريم والخليط بالكامل لمدة 40 دقيقة، وبعدها افركي برفق الخليط من عليها واشطفي جيدًا ببعض الماء.

نتائج استخدام جليسوليد لتفتيح البشرة الفوري

هذه خلطات تُستخدم لتفتيح الجلد سواء كان في الوجه أو اليدين أو المناطق الحساسة، ومع الاستخدام المنتظم لهذه الخلطات تحصلي على وجه أبيض مستدير كالقمر،

سواء كان في الوجه أو اليدين أو المناطق الحساسة، ومع الاستخدام المنتظم لهذه الخلطات تحصلي على وجه أبيض مستدير كالقمر، ويمكنك استخدام الخلطة بدون ليمون إن كنت تخشين على بشرتك الحساسة.

نتائج هذه الخلطة نجحت بنسبة 95% مع الفتيات اللي استخدمنها بانتظام، وحين تم سؤال الخبراء أكدوا أن هذه الوصفة عند استخدامها على البشرة تبقى أمنة وفعالة.

إن كانت بشرتك دهنية يفضل لك استخدام الليمون وليس زيت الزيتون، بينما لو كانت بشرتك حساسة فيمكنك استخدام زيت الزيتون بدلًا من الليمون.

حتى أن اللبن البودر سيكون أفضل عند إضافته إلى الخلطة لأنه لن يعطيك بالفعل أطيب رائحة، ولكنه سيبهرك بتفتيح أسرع.

فوائد جليسوليد لتفتيح البشرة