نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترميش الأكل بعد الآن.. التخلص من الملح الزائد في الطعام بفكرة متخطرش علي بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الملح الزائد في الطعام،تتعرض ربات المنزل إلى مواقف غير سارة في المطبخ، وأهمها إضافة كمية كبيرة زائدة من الملح في الطعام، بما يضعهن تحت ضغط كبير بسبب عدم اتساع الوقت أحياناً لإعادة طبخ الطعام وخاصةً أوقات العزومات والمناسبات، بما يعرضهن للإحراج سواء أمام الزوج والأولاد أو أمام الضيوف الموجودة، لذلك نقدم لك عزيزتي من خلال تلك المقالة بعض الحلول التي تمكنك على حل مشكلة وضع كمية ملح زائدة في الطعام وبدون الحاجة إلى إعادة طهي الطعام:

التخلص من الملح الزائد في الطعام

المكونات

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

وضع القليل من عصير الليمون في الطعام، حيث يساهم الليمون في امتصاص كمية من ملح الطعام الموجود في الطعام، مع احتفاظ أصناف الطعام المطبوخة على نكهاتها.

التخلص من الملح الزائد باستخدام السكر أو العسل الأبيض

ملعقة واحدة من السكر أو العسل الأبيض الأصلي، حيث يعمل السكر أو العسل على تعديل نكهة الملوحة التي يتسبب بها الملح في الطعام، بما يعمل على ضبط النكهات والاستمتاع بها دون الشعور بنكهة الملح الزائدة.

التخلص من الملح الزائد في الطعام باستخدام البطاطس والجزر

يحتوي كل من الجزر والبطاطس على نوع معين من السكر، يعمل على امتصاص كمية الملح الزائدة، بما يعادل من نكهات الطعام دون الشعور بكمية زائدة من الملح.

المكونات

حبة واحدة من الجزر.

حبة واحدة من البطاطس.

طريقة التحضير

نقوم بغسل حبتي البطاطس والجزر جيداً بالماء.

نقوم بتقشير البطاطس والجزر، ومن ثم تقطيعهما إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نضيف مكعبات البطاطس والجزر إلى الطعام المالح، ونتركها لمدة 10 دقائق.

نزيل المكعبات، ثم نسكب أصناف الطعام في أطباق التقديم.

التخلص من الملح الزائد في الطعام باستخدام البقدونس:

نصف حزمة من البقدونس.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع حزمة البقدونس إلى أجزاء صغيرة.

نضيف أجزاء البقدونس إلى الطعام المالح.

يتمتع كذلك البقدونس بقدرته على امتصاص الأملاح الزائدة من الطعام، بما يعادل من طعمه.

طريقة التخلص من الملح الزائد باستخدام الزبادي

ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير