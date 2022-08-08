نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لازالة الهالات السوداء تحت العين والانتفاخات والخطوط تحت العينين من أول استعمال في المقال التالي
كريم لازالة الهالات السوداء تحت العين، مشكلة ظهور الهالات السوداء تحت العين من أكثر المشكلات التي تعاني منها أغلب الفتيات والسيدات مهما بلغت أعمارهن، مما يفقدهن الثقة بأنفسهن أمام الآخرين، وبما يضطرهن إلى استخدام مستحضرات تجميل قد تكون غير مناسبة لنوع بشرتهن، لذلك حرصنا سيدتي على توضيح بعض الوصفات الخاصة بعلاج الهالات السوداء تحت العينين باستخدام منتجات وعناصر طبيعية صحية تماماً على البشرة، وتساعد على إعادة النضارة للبشرة في تلك المنطقة.
كريم لازالة الهالات السوداء تحت العين
يعد زيت اللوز من أهم المكونات التي تساعد على علاج الهالات السوداء، وإزالة البقع الداكنة التي تعاني منها تلك المنطقة، علاوةً على فعاليته في ترطيب منطقة ما تحت العينين بما يساعد على تفتيحها.
المكونات
- ملعقتان من زيت اللوز.
طريقة التحضير
- قومي بتدليك منطقة أسفل العينين بزيت اللوز بحركات دائرية لطيفة، حتى تتشربه البشرة تماماً.
- احرصي على المواظبة على تلك الوصفة مرة واحدة كل يوم قبل النوم مباشرةً، ثم اغسلي بشرتك في الصباح الباكر بالماء الفاتر والغسول المناسب.
وصفة الخيار والليمون لازالة الهالات السوداء
- 3 ملاعق صغيرة من الطمي البني.
- عصير ليمون.
- ملعقتان صغيرتان من الخيار المبشور.
- ملعقة صغيرة من الكريمة الطازجة.
طريقة التحضير
- قومي بخلط جميع المكونات السابقة في وعاء واحد مناسب الحجم.
- امزجي جميع المكونات جيداً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.
- أفرغي الخليط الناتج في عبوة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.
- قومي بحفظ العلبة في الثلاجة لحين استخدامه.
- افردي الماسك على منطقة ما تحت عينيك، مع الابتعاد عن العينين قدر المستطاع.
- اتركي الماس على بشرتك مدة زمنية ثلث ساعة.
- اغسلي بشرتك بعدها بالحليب، ثم بالماء الفاتر، لحين التخلص من كل بقايا الماسك.
- احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، وستلاحظين النتيجة واختفاء الهالات السوداء بشكل تدريجي مع الوقت.
- وعليك سيدتي أن تدركي أن وصفات علاج الهالات السوداء تحتاج إلى بعض الوقت نسبياً قد تصل إلى شهور مهما كانت فعاليتها، حتى تشعري بنتيجة ملحوظة فيجب الاستمرار في استخدام الوصفات للتخلص من الهالات السوداء.
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