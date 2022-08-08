كريم لازالة الهالات السوداء تحت العين والانتفاخات والخطوط تحت العينين من أول استعمال

كريم لازالة الهالات السوداء تحت العين، مشكلة ظهور الهالات السوداء تحت العين من أكثر المشكلات التي تعاني منها أغلب الفتيات والسيدات مهما بلغت أعمارهن، مما يفقدهن الثقة بأنفسهن أمام الآخرين، وبما يضطرهن إلى استخدام مستحضرات تجميل قد تكون غير مناسبة لنوع بشرتهن، لذلك حرصنا سيدتي على توضيح بعض الوصفات الخاصة بعلاج الهالات السوداء تحت العينين باستخدام منتجات وعناصر طبيعية صحية تماماً على البشرة، وتساعد على إعادة النضارة للبشرة في تلك المنطقة.

كريم لازالة الهالات السوداء تحت العين

يعد زيت اللوز من أهم المكونات التي تساعد على علاج الهالات السوداء، وإزالة البقع الداكنة التي تعاني منها تلك المنطقة، علاوةً على فعاليته في ترطيب منطقة ما تحت العينين بما يساعد على تفتيحها.

المكونات

ملعقتان من زيت اللوز.

طريقة التحضير

قومي بتدليك منطقة أسفل العينين بزيت اللوز بحركات دائرية لطيفة، حتى تتشربه البشرة تماماً.

احرصي على المواظبة على تلك الوصفة مرة واحدة كل يوم قبل النوم مباشرةً، ثم اغسلي بشرتك في الصباح الباكر بالماء الفاتر والغسول المناسب.

وصفة الخيار والليمون لازالة الهالات السوداء

3 ملاعق صغيرة من الطمي البني.

عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان من الخيار المبشور.

ملعقة صغيرة من الكريمة الطازجة.

طريقة التحضير