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كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر، الكثير من السيدات والفتيات يعانين من صعوبة تسريح شعرهن بسبب شدة تشابكه، بما يجعلهن عاجزات عن عمل تسريحات مختلفة تليق بوجههن للتمتع بإطلالات جميلة وجذابة، ، علاوةً على فعاليته في تنعيم الشعر وفك تشابكه بصورة ملحوظة. كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر المكونات 4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

فنجان قهوة من زيت الزيتون.

فنجان من الماء. طريقة التحضير قومي بخلط بذور الكتان مع زيت الزيتون في إناء يصلح لوضعه على النار.

أضيفي الماء إلى الإناء الذي يحوي بذور الكتان، وقلبي جميع المكونات، حتى يتجانسوا معاً.

ضعي الإناء على نار هادئة، مع تقليب الخليط جيداً بشكل مستمر، حتى يصبح قوام الخليط سميكاً.

نرفع الخليط من على النار، ثم نتركه حتى يبرد تماماً.

نضع الخليط في الخلاط، حتى يخلط جيداً.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم قومي بإضافة الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية الشعر باستخدام بونيه الاستحمام، ثم انتظري حتى تمر من (3- 4 ساعات).

وأخيراً اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر ربع كوب من بذور الكتان.

2 كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون (يمكن استبداله بزيت السمسم). طريقة التحضير قومي بوضع الماء في إناء على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يغلي الماء.

أضيفي مقدار بذور الكتان إلى الماء أثناء غليانه، ثم نهدئ النار لتجنب فوران الخليط.

اتركي الخليط يغلي لمدة تتراوح من (5- 10 دقائق).

استخدمي مصفاة أو قطعة من الشاش في تصفية الجل الناتج من بذور الكتان في وعاء مناسب الحجم.

ثم أضيفي باقي الزيوت إلى الجل الناتج، مع التقليب المستمر، حتى تمتزج المكونات معاً ونحصل على ماسك متجانس.

وزعي الماسك على شعرك بالكامل، ونغطيه بكيس بلاستيكي.

ثم نترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين، ثم نغسله بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن المجعد سيصبح شعرك كخيوط حرير خلال ساعتين - ثقفني

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