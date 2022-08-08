كريم نيفيا والقهوة للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم نيفيا والقهوة للوجه، لون البشرة البيضاء موحدة اللون الأكثر جاذبية بين الجميع، حيث يرغب الجميع شباب وفتيات امتلاك بشرة بيضاء ولامعة، ولكن العوامل الخارجية التي تتعرض لها بشرة الجسم مثل أشعة الشمس والأتربة واستخدام كريمات الازالة تسبب تغيير لون البشرة، لذلك يضطر الجميع البحث عن وصفات تساهم في تبيض بشرة الجسم دون استخدام كريمات التفتيح التي تسبب في ظهور الحبوب في الجسم، ويستخدم كريم نيفيا في ترطيب بشرة الجسم الجافة، فهو ممتاز لاحتوائه على فيتامينات مفيدة للبشرة، كما تستخدم القهوة في تنظيف البشرة من خلايا الجلد الميت واي أتربة متواجدة عليها، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بكريم نيفيا والقهوة.

كريم نيفيا والقهوة للوجه

بشرات الجسم تختلف من شخص للآخر، حيث توجد بشرة حساسة وبشرة عادية وبشرة جافة، وتتأثر بعض أنواع البشرات عند استخدام الكريمات الصناعية، لذلك تحتاج معظم الفتيات وصفات طبيعية غير ضارة على البشرة، ويمكن استخدام وصفة كريم نيفيا والقهوة دون القلق من نتائج الوصفة، فهي طبيعية وغير ضارة وتساهم في تبيض البشرة بسرعة، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير الآتي.

المكونات

1 ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقة من القهوة.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير كريم نيفيا والقهوة للوجه

لمكنك تفتيح لون بشرتك بسرعة دون القلق من مكونات الوصفة، استخدمي وصفة كريم نيفيا والقهوة لتفتيح لون البشرة، حيث تساعد هذه الوصفة على تنظيف الأتربة والأوساخ، كما تعطي للبشرة بياض ولمعان سريع، وتساعد على التخلص من أي خلايا جلد ميتة متراكمة على البشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.