هاتوزعيها على الجيران.. طريقة عمل المدلعة بطريقة مصانع الحلويات وتحدي بأروع طعم لميكس الدلع

تعد المدلعة أحدى أشهر وألذ الحلويات الشرقية والتي يعشق تناولها الكثير من الناس، لكن لعمل المدلعة بالشكل الأمثل مرتبط بصورة كبيرة بالالتزام ببعض من الخطوات، فهناك محلات معينة متخصصة في إعدادها بصورة ممتازة، ودائمًا ما يصعب إعدادها بالمنزل، لكننا سنقوم بإزالة تلك الصعوبة، وذلك عند عرضنا المفصل لأفضل طريقة عمل المدلعة داخل هذا المقال.

طريقة عمل المدلعة

كي نتوصل إلى مذاق المدلعة اللذيذ بنفس مذاق المحلات داخل المنزل بكل سهولة، فعلينا الالتزام بالآتي ذكره:

مقادير عمل طبقة البسبوسة

3 أكواب من دقيق السميد.

كوب حليب.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.

كوب إلا ربع من السمن السائل.

مقادير عمل طبقة الكنافة

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الكنافة.

نصف كوب من السمن السائل.

طريقة عمل الشربات

كوب من الماء.

عصرة ليمون.

كوب من السكر الأبيض.

الحشو والتزيين

كريم شانتيه.

كراميل.

شوكولاتة سائلة.

مكسرات مطحونة.

خطوات تحضير المدلعة

أولًا نقوم بإحضار البسبوسة، وذلك من خلال وضع السميد وجوز الهند والحليب والسمن، وذلك مع التقليب، حتى نتحصل على القوام المطلوب، فيجب ألا يتم التقليب بشكل مفرط، حتى لا يتم التأثير على قوام البسبوسة.

وبعدها نقوم بإدخال صينية البسبوسة داخل الفرن المشتعل مسبقًا بدرجة حرارة تقدر بحوالي 180، حتى نتحصل على لون البسبوسة الذهبي المميز.

فيجب أن نكون قد قمنا بتجهيز الشربات في البداية، حتى نقوم بإضافة كوب إلا ربع من الشربات إلى البسبوسة فور خروجها من الفرن، ويتم تركها جانبًا، حتى تبرد.

ومن بعدها نقوم بإحضار الكنافة، وذلك من خلال خلطها مع السكر البودرة والسمن المذاب جيدًا، ويتم إدخالها داخل الفرن، حتى يتم نضجها بالشكل المطلوب.

ثم نقوم بإضافة كمية الشربات المتبقية للكنافة فور خروجها من الفرن.

وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة الكنافة على طبق التقديم برفق، ومن بعدها نزينها بكريم الشانتيه والمكسرات المطحونة.

ومن بعدها نقوم بوضع طبقة البسبوسة، ويتم تزيين وجهها بالكراميل وصوص الشوكولاتة والمكسرات.

ويفضل وضعها داخل الثلاجة لمدة ساعة على أقل تقدير، وبذلك تكون جاهزة للتناول مباشرة.

إلى هنا نكون قد تناولنا بالتفصيل أفضل طريقة عمل المدلعة والتي يبحث عنها الجميع بنفس طريقة المحلات المشهورة في إعدادها، فكل ما علينا الالتزام بكافة المقادير وخطوات التحضير، حتى نتحصل على مذاق المدلعة المميز.