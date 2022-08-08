مهما كان خشن وتالف.. فرد الشعر بالنشا والبيض لشعر قوي وحرير مستحيل تتركيها بعد اليوم وانقذي شعرك من الدمار

إن الشعر الناعم والكثيف من أكثر الأمور التي تعطي مظهر جذاب للمرأة بشكل عام، وبناء على ذلك يتم اللجوء إلى مراكز التجميل حل مشكلة الشعر المتقصف والضعيف، لكن دائمًا ما لا يجدوا أي حل مناسب، بسبب المنتجات الكيميائية التي يتم استخدامها داخل هذه المراكز، فالأبحاث الطبية كشفت لنا بأن النشا والبيض لديهما عامل السحر في فرد الشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض خلال هذا المقال.

فرد الشعر بالنشا والبيض

إليكم الطريقة المثالية لفرد الشعر من خلال استخدام النشا والبيض داخل المنزل بالصورة الآتي ذكرها:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من النشا.

بياض حبتين من البيض.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخل بياض البيضتين وملعقتين النشا، وذلك مع مزجهما باستمرار، حتى نتحصل على قوام متماسك ومتجانس بعض الشيء.

وعلى الجانب الآخر نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء والصابون الطبي، حتى نزيل أي غبار أو أتربة عالقة به، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من فوائد النشا والبيض.

وبعد أن نقوم بتجفيف الشعر جيدًا، فهنا نقوم بتوزيع الخليط بشكل متساوي على الشعر من الأطراف إلى الجذور، ويتم تدليك الشعر جيدًا.

ثم نقوم بوضع غطاء بلاستيكي على الشعر، ويترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعتين.

ومن بعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بشطف الشعر جيدًا بالماء الفاتر، ويفضل استخدام القهوة في غسيل الشعر، حتى نزيل أي رائحة بالشعر.

ويفضل تكرار تلك الطريقة مرتين على مدار الأسبوع، حتى نتحصل على النتائج المرادة.

فالنشا والبيض يعملان على إمداد الشعر الرطوبة التي يحتاجها بشكل يحافظ عليه من الجفاف، وبذلك يتم تنعيمه بالشكل المطلوب، وذلك بالإضافة إلى دورهما في تقوية بصيلات الشعر.

إلى هنا نكون قد تناولنا بالتفصيل طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض، وبذلك سيكون لدينا القدرة في فرد الشعر وتنعيمه داخل المنزل دون التوجه إلى مراكز التجميل واستخدام المنتجات الكيميائية الضارة بالشعر، وهذا ما تم التأكيد عليه أكثر من مرة من قبل خبراء العناية بالشعر، لذلك يجب علينا بما قمنا بذكره في السابق.