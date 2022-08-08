كيراتين الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن وتنعيمة شعرك سيصبح ناعم حرير من أول مرة 

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عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة وزيت الزيتون، فرد الشعر بالخميرة من الوصفات السهلة والفعالة للحصول على الكثير من المميزات والفوائد للشعر، ومن أبرزها القدرة على فرد الشعر وإزالة التجاعيد بشكل كامل ولكن لا بد من فرد الشعر باستمرار بتلك الوصفة، والتي تعتبر من الخلطات التي تمنح الشعر الجمال والانسيابية، والتخلص من العديد من عيوب الشعر ومنها الجفاف والتقصف، وفيما يلي نوضح أهم المكونات، والطريقة التي من الممكن أن تتبع لتحضير أفضل الخلطات المدعمة بالخميرة لتنعيم الشعر.

كيراتين الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

فرد الشعر بالخميرة يحتاج لمكونات إضافية تعزز من قيمة الوصفة وفعاليتها لفرد الشعر بشكل آمن، وبدون أعراض جانبية بالمقادير الآتية:

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت سمسم.

ملعقة فازلين.

طريقة التحضير

يتم تحضير المكونات من خلال اتباع الآتي من الخطوات القادمة:

يتم خلط الفازلين مع الخميرة وترك المكونين للتفاعل بعد إضافة القليل من النشا والتقليب.

إضافة ملعقة العسل مع استمرار تحريك الخليط.

يتم وضع الزيوت الطبيعية مع إعادة الخلط.

لا بد بعد خلط المكونات تركها للتفاعل مرة أخرى للحصول على تركيبة ناعمة يسهل فردها على الشعر وتمنحه النعومة واللمعان والفرد للشعر طبيعيا.

وصفة الخميرة وزيت الخروع لفرد الشعر الخشن

أفضل الخلطات المعالجة لتجعد الشعر، ومن بين أهم الخلطات التي تعمل على فرد الشعر ومنحه الرطوبة، والمكونات تكون كالتالي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة زيت الصبار.

ملعقة جل ألوفيرا.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير

يتم تذويب جل الألوفيرا تماما في داخل المايكرو ويف.

يتم خلط الدقيق مع الخميرة ووضعهم على مكون جل الألوفيرا.

لا بد من وضع المكونات بالتدريج، ومن ثم تصبح الخلطة جاهزة للاستخدام.

يتم وضع الخليط على خصلات الشعر فترة كافية لفرده.

بعد ربع ساعة يغسل الشعر بالمياه الفاترة.

من الممكن أن تكرري عمل الخليط وتطبيقه على الشعر من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

لا بد من التأكد من جودة الخميرة وأنها تعد بالفعل نشطة وفعالة لفرد الشعر.

يعتر هذا الخليط هو الأقوى للتخلص من تجعد الشعر.

طريقة أخري لفرد الشعر الخشن

هناك طريقة اخري يمكن فرد الشعر الخشن من خلالها هذه الطريقة تتكون من ملعقتان من الزبادي مع موزتان مهروستان مع ملعقتين من العسل مع زيت الزيتون يتم مزج المكونات جميعا مع بعضهم ويتم وضع الخليط علي الشعر ويترك لمدة نصف ساعة ثم عليك غسل الشعر بالماء والشامبو