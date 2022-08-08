لن تحتاجى للفرد بالكيراتين أو البروتين مرة أخرى.. كريم القرنفل للشعر لترطيب عميق ولم الهيشان وتطويل

إن الحصول على شعر كثيف وناعم من أكثر الأمور التي يرغب في الوصول إليها معظم الناس، نظرًا لتعرضهم الدائم لمشكلة الشعر الهايش الضعيف المعرض دائمًا للتساقط، فالأبحاث الطبية كشفت لنا الدور السحري والفعال الذي يقوم به القرنفل في حل تلك المشكلات في وقت وجيز، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة إعداد كريم القرنفل للشعر خلال هذا المقال.

كريم القرنفل للشعر

إن كريم القرنفل يقوم بتحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس، مما يقوم بتقوية بصيلات الشعر ويزيد من معدلات نموها، ويساعد كريم القرنفل على حماية الشعر من التقصف، حيث يساعد على تنعيمه وتلميعه، وذلك بفضل المعادن الصحية التي يحتوي عليها، وإليكم طريقة إعداده بالصورة التالية:

مكونات كريم القرنفل

ربع كوب من القرنفل المطحون.

نصف كوب من الحليب.

خطوات تحضير واستخدام كريم القرنفل

تتمثل أولى خطوات التحضير بوضع الحليب داخل وعاء بلاستيكي.

ومن ثم نضيف إليه ربع كوب من القرنفل المطحون، وذلك مع الاستمرار في التقليب

حتى نتأكد من تجانس الخليط، وإذابة الحليب بالكامل مع القرنفل المطحون.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر، حتى نتخلص من أي أتربة أو زيوت عالقة به.

ثم نقوم بتدليك الشعر بخليط القرنفل والحليب جيدًا من الجذور حتى الأطراف لمدة دقائق بسيطة.

وبعدها نقوم بترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ جيدًا.

ومن الأفضل تكرار تلك الوصفة حوالي من مرتين إلى ثلاث مرات على مدار الأسبوع الواحد، وسنتحصل على النتائج المرادة في أسرع وقت.

فهذا الكريم يعطي للشعر الكثير من الفوائد المذهلة، وذلك بالإضافة إلى تنعيم وزيادة معدلات نموه.

وبذلك نتأكد بأن الكريمات الكيميائية المستخدمة على الشعر نسبة نجاحها أقل من استخدام الكريمات الطبيعية، وذلك الأمر يظهر بصورة كبيرة مع كريم القرنفل للشعر، فعلينا الالتزام بكل تفصيله قد أوضحناها داخل هذا المقال، لكي نتحصل على كافة الفوائد التي يعطيها هذا الكريم، وذلك يرجع بفضل كافة المعادن والفيتامينات الصحية التي تتواجد بالقرنفل والحليب.