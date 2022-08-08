لعشاق حلوى كرات الثلج.. كرات جوز الهند بالبسكويت سهلة وسريعة وفرحي أسرتك بحلوى رفايلو الراقية

كثيرًا ما نود تناول وجبة إفطار بطعم مختلف أو نود تناول حلوى بطعم مميز، لذا يمكنك عمل كرات جوز الهند اللذيذة، ولكن في هذه المرة يمكنك تحضيرها بالبسكويت وتعد هذه الحلوى من الأنواع سهلة التحضير، كما أنها موفرة أيضًا لذا عليك متابعة السطور القادمة حيث نقدم لك كرات جوز الهند بالبسكويت لتحضريها لأسرتك وتمنحيهم السعادة بطعمها الرائع.

كرات جوز الهند بالبسكويت

إذا توفر لديك كمية من البسكويت السادة ولم تتمكني من تناوله بمفرده يمكنك تحضير حلوى به وذلك مع توافر كمية مناسبة من جوز الهند اللذيذ وإليك طريقة عمله فيما يلي:

المكونات

عدد 2 كيس من بسكويت الشاي.

نصف كوب من اللبن الحليب كامل الدسم.

عدد 1 ملعقة مملوءة بالسكر المطحون.

عدد 1 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام.

نصف كوب من جوز الهند المجروش.

للتزيين

ربع كوب من جوز الهند المجروش.

ربع كوب من السوداني المجروش.

طريقة عمل كرات جوز الهند

في البداية يوضع البسكويت في الكبة الكهربائية ليطحن ويكون مجروشًا أو يكسر إلى قطع صغيرة باليد.

نضع البسكويت المجروش في قدر عميق ونضع عليه جوز الهند المجروش.

نضيف إليهم السكر المطحون.

نقوم بإضافة بودرة الكاكاو الخام عليهم ونقلب جيدًا.

نضع عليهم اللبن الحليب ونبدأ في العجن الجيد للمكونات.

نقوم بعمل العجين على شكل كرات متساوية الحجم.

نحضر صينية ونضع بها نقطة من الزيت وندهنها به.

نضع السوداني المجروش مع جوز الهند ونقلبهم معًا ثم نقوم بوضع كل كرة في الخليط حتى تتغلف به وتتنزين من الخارج.

نقوم بوضع كل كرة مزينة في الصينية ثم نكمل باقي الكمية.

الآن أصبحت كرات جوز الهند جاهزة ولكن ما عليك هو وضع الصينية في الثلاجة حتى تتماسك لمدة لا تقل عن الساعتين.

اخرجيها وتناوليها مع كوب الشاي أو القهوة اللذيذة.

في نهاية مقال كرات جوز الهند بالبسكويت فقد عرضنا لكم طريقة تحضيرها مع بسكويت الشاي اللذيذ والكاكاو البودر ليضفي عليها طعمًا رائعًا ويجعل أطفالك يطلبونها منك بصفة مستمرة ويمكنك تحضيرها لأسرتك في الصيف وتمنحهم السعادة.