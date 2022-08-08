بكيس خميرة فقط سيتغير شعرك وشعر بنتك 180 درجة بسر كيراتين طبيعي لشعر كخيوط الحرير في نصف ساعة

من الطبيعي استخدام الخميرة في عمل العديد من أنواع المعجنات؛ إلا أنه من الغريب استخدامها في عمل كيراتين للشعر، فالشعر المجعد في الغالب تشعر من تمتلكه بالإزعاج مما يجعلهم يتطرقون إلى البحث عن نوع كيراتين مناسب للشعر ولن تجد أفضل من الخميرة لهذا الغرض* لذا نقدم لكم طريقة تحضير كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة في سطور المقال القادمة.

كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

استخدمي مسحوق الخميرة الفورية في تحضير كيراتين طبيعي ليمنحك شعرًا انسيابيًا رطبًا، وذلك بالطريقة التي نقدمها لك فيما يلي:

المكونات

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة.

مقدار ملعقتين من اللبن الحليب.

مقدار ملعقة كبيرة مملوءة لبن نيدو.

سكر بمقدار ملعقة كبيرة.

حبة واحدة من البيض الكبير.

نشا ذرة بمقدار ملعقة كبيرة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الخروع.

كيفية استخدام الخميرة للشعر

في البداية يمكنك وضع الخميرة مع السكر في كوب عميق وضعي معهم القليل من اللبن الدافئ؛ وذلك للتأكد من صلاحية الخميرة فحينما ترتفع قليلًا نقوم بوضعها في وعاء عميق.

نضيف إليها اللبن النيدو، وباقي كمية اللبن الحليب الدافئ نقلب المكونات جيدًا.

نضيف زيت جوز الهند عليهم، ثم نضع زيت الخروع ونقلب جيدًا.

نضيف إليهم زيت الزيتون ونكمل تقليب، ثم نبدأ في وضع نشا الذرة بالتدريج مع التقليب الجيد.

الآن أصبح لديك كيراتين طبيعي فقومي بغسل شعرك جيدًا.

عليك الآن تقسيم شعرك بشكل متساوي.

ابدئي في وضع الخليط على شعرك واجعليه يصل إلى فروة رأسك حتى يغذي الجذور.

عليك الآن بتغطية شعرك جيدً ويترك لمدة ليلة كاملة.

في الصباح عليك برفع الغطاء، وابدئي في تمشيط شعرك.

بعد ذلك عليك بغسل شعرك جيدًا بالماء والشامبو، ثم جففيه جيدًا.

مشطي شعرك وكرري استخدام الكيراتين مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مثالية.

في نهاية مقال كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة فقد عرضنا عليكم طريقة عمل الكيراتين باستخدام الخميرة الفورية حيث تساعد الخميرة في تغذية الشعر بالعديد من المعادن والفيتامينات اللازمة في نموه، كما تساعد في الترطيب العميق والفرد الجيد للشعر المجعد.