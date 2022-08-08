بربع كيلو بانيه.. كوردن بلو على طريقة المطاعم وسر الوصفة الأصلية الاقتصادية

يعد الكوردن بلو أحد أشهر الأكلات المشهورة التي يعشق تناولها الكثير من الناس، حيث نجدهم يلجئون باستمرار للمطاعم المتخصصة في إعداد الكوردن بلو لتناوله، فهو من الأكلات الفرنسية التي تحصلت على شهرة واسعة في العالم، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة عمل كوردن بلو على طريقة المطاعم داخل المنزل بشكل بسيط وسريع.

كوردن بلو على طريقة المطاعم

لكي نتوصل إلى مذاق الكوردن بلو اللذيذ بنفس طريقة المطاعم المشهورة بإعداده دون أن نجد أي صعوبة، فهذا الأمر مرتبط بصورة كبيرة بالالتزام بالآتي ذكره:

المكونات

4 صدور دجاج مخلية مفرومة فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

زيت للقلي.

خلة أسنان.

كوب كبير بقسماط.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 شرائح جبن شيدر.

4 شرائح لانشون.

خطوات التحضير

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله صدور الدجاج المفرومة والبهارات، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانس الخليط.

وبعد ذلك نقوم بتغطية الخليط ونضعه داخل الثلاجة لفترة تقدر بحوالي ساعة.

ثم نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة، ونفرده على ورقة زبدة، حتى نقوم بوضع شرائح اللانشون والجبن الشيدر بداخل الخليط.

وبعدها تأتي أهم خطوة، وهي عبارة عن لف الخليط على هيئة رولات صغيرة أو كبيرة، على حسب الرغبة.

ويتم غلق الرولات بواسطة خلة أسنان.

وبعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضع به البيض والبهارات والحليب أو الماء، وذلك مع الخلط باستمرار.

ونقوم بعدها بإحضار وعاء آخر ونضع به الدقيق والبقسماط، وذلك مع الخلط باستمرار.

ونقوم بوضع الرولات داخل خليط البيض، ومن ثم خليط الدقيق والبقسماط.

ويفضل وضعها نصف ساعة داخل الثلاجة حتى تتماسك ونتحصل على كوردن بلو مقرمش.

وبعدها تأتي خطوة وضعه داخل المقلاة، حتى يتم تحميره، ومن بعد أن يتحصل على اللون الذهبي المميز، فهنا يكون جاهز للتناول ويقدم مع بطاطس مقلية.

وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد كوردن بلو على طريقة المطاعم داخل المنزل، وذلك بعد أن عرضنا طريقة بسيطة لعمله خلال هذا المقال، فسوف نتمتع بمذاق فريد للكودن بلو بعدما نلتزم بما قمنا بذكره داخل هذا المقال.