الجلاش بالكريم شانتية والفراولة اللذيذة والمذهلة بطريقة صحية وأضمن من محلات الحلويات

الجلاش بالكريم شانتية والفراولة من ألذ وأحلي الحلويات المنتشرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والذي يحب تناوله كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والشكل الجميل والمميز لدي جميع أفراد الأسرة بشكل كبير، كما أن الجلاش من أكثر الحلويات المفضل عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بشكل كبير، وهي تعتبر أحد أهم الحلويات المميزة علي مائدة الحلويات وذلك لشكلها الرائع والمميز والمحبب لدي الجميع، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل الجلاش بالكريم شانتية والفراولة الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة ممكنة، وأفضل من محلات الحلويات وذلك لعمل أحلي وأطعم جلاش بالكريم شانتية والفراولة.

طريقة عمل الجلاش بالكريم شانتية والفراولة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم جلاش بالكريم شانتية والفراولة الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بشكل كبير.

مكونات الشربات

كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات الجلاش.

علبة جلاش.

اتنين ظرف كريم شانتيه.

كوب حليب سائل.

اتنين ملعقة سكر بودر.

نصف كيلو فراولة.

كوب سمن بلدي.

طريقة تحضير الشربات

نحضر حلة عميقه ونضع بها كوب من السكر وكوب من الماء ونضعها علي النار ونقلها جيدا حتي تثقل ثم نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد

طريقة تحضير الجلاش

نحضر صينيه وندهنها سمن ثم نقوم بوضع طبقة من الجلاش وندهنا سمنة ونضع طبقة أخري من الجلاش وندهنها أيضا سمنة ثم نكرر الخطوات حتي تنتهي الطبقات.

ثم نقوم بتقطيعها مربعات ونضعها في الفرن علي درجه حراره 180 لمده خمسه وعشرون دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي وبعد أن تخرج من الفرن نضع عليها الشربات تدريجيا ونتركها تبرد.

طريقة تحضير الفراولة

نحضر نصف كيلو الفراولة ونقوم بتقطيع الفراولة مربعات صغيرة ونضع عليها معلقة سكر ونتركها.

طريقة تحضير الكريم شانتية

نحضر بوله عميقة ونضع بها اتنين ظرف كريم شانتيه ونضع كوب من الحليب السائل و معلقتين من السكر البودرة ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيدا ويتضاعف حجمه.

طريقة التقديم