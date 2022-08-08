ماسك كوري خطير لتفتيح الوجه واليدين والقضاء على التصبغات والبقع في دقائق معدودة

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تتعرض البشرة لعدة عوامل تؤثر عليها بالسلب وخاصة اليدين والوجه يتغير لونهم بشكل سريع بسبب التعرض لأشعة الشمس واستخدام مستحضرات عناية يوجد بها مواد كيميائية، ولذلك يقوم بعض الفتيات بالبحث عن طرق طبيعية حتى تصبح بشرتهم صافية ونقية مثل الكوريات واليوم نقدم لكم ماسك كوري خطير لتفتيح الوجه واليدين في دقائق. ماسك كوري لتفتيح الوجه واليدين والقضاء على البقع والتصبغات المكونات: 2 ملعقة من العرقسوس.

ملعقة من الجليسرين.

2 ملعقة من الشاي الأخضر.

ماء ورد.

2 كوب ماء. طريقة التحضير والاستخدام: نأخذ كوب من الماء في وعاء ونرفعه على النار مع العرقسوس ونتركه يغلي لمدة 15 دقيقة والكوب الأخر يوضع مع الشاي الأخضر.

نصفي المكونات ونتركها حتى تبرد ثم نضيف الجليسرين وماء الورد وندهن الوجه والرقبة واليدين عدة مرات بهذا المزيج.

يترك 25 دقيقة ثم يشطف بالماء هذا الماسك يعطي تفتيح رهيب للبشرة ويجعلها شفافة ونقية مثل الزجاج وينصح بتكراره 3 مرات أسبوعيا. أفضل ماسك كوري للبشرة المكونات: 5 حبات من الفراولة.

2 ملعقة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس الفراولة في الكبة مع الزبادي وعصير الليمون ثم يفرد المزيج على بشرة نظيفة ويترك 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يقوم بتفتيح البشرة ويقلل من تلف الجلد.

أما الفراولة تحتوي على مضادات أكسدة وتزيل الجلد الميت من البشرة وتجعلها صافية وتمنع أيضا الشيخوخة المبكرة. ماسك الأرز المخمر لتفتيح البشرة المكونات: كوب من الأرز.

ماء. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الأرز في كمية مناسبة من الماء ويترك لمدة ليلة بدرجة حرارة المطبخ وفي اليوم التالي نصفي الأرز ونحتفظ بالماء في زجاجة بخاخ.

نترك هذا الماء لمدة يومين ثم يوضع على الوجه والرقبة ويترك 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد هذا الماسك يزيد من إنتاج الكولاجين بالبشرة.

ويجعلها تبدو أصغر في السن ويساعد في الحصول على بشرة بيضاء ومشرقة مثل الأطفال وينصح بتكراره يوم بعد يوم للحصول على أفضل نتيجة. ماسك الصبار ودقيق الأرز لتفتيح الوجه واليدين المكونات: 3 ملاعق من دقيق الأرز.

2 ملعقة من جل الصبار.

ماء بارد. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي جل الصبار مع دقيق الأرز في وعاء بلاستيك ونقلب جيدا ثم يضاف الماء تدريجيا حتى يصبح الماسك رقيق.

يوزع على البشرة ويترك حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد يكرر مرة واحدة أسبوعيا حتى تصبح بشرتك مثل الكوريات. عمر شويل - جدة ماسك كوري خطير لتفتيح الوجه واليدين والقضاء على التصبغات والبقع في دقائق معدودة - ثقفني

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