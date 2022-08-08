كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد المفاصل نهائيا من اول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس، يحتاج إلى بعض الوصفات الطبيعية، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل وبأقل الإمكانات، ومن خلال ما يلي في هذه السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات حول الوصفات التي من الممكن أن تطبق على بشرة اليدين أو بشرة القدمين وذلك لتحسين نضارة الجلد والتخلص من أي تواجد للتصبغات والبقع الداكنة التي من الممكن أن تتواجد على سطح الجلد، وعبر ما يلي من هذا التقرير القادم نعرض مختلف المكونات التي من الممكن أن تستخدم لتحضير وصفات فعالة تعمل على إزالة الطبقة السطحية للجلد الميت، والتي تتسبب في شحوب البشرة.

كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس

خلطة تبييض اليدين والرجلين بالقهوة تركيبة مكوناتها كالتالي:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الماء الفاتر.

القليل من الليمون.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

من السهل إعداد تلك الخلطة الفعالة من خلال بدء تذويب الفازلين، ومن ثم يتم وضع القهوة مع التقليب.

إضافة الماء مع التقليب ثم إضافة الليمون، وكمية الماء الفاتر لتخفيف قوام الوصفة.

أضيفي زيت الزيتون ثم استمري في التقليب، وستحصلين على أفضل خليط يسهل تطبيقه على اليدين أو القدمين.

خليط القهوة يزيل الطبقة الميتة فوق خلايا البشرة السطحية، ويعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي.

وصفة صودا الخبز لتفتيح اليدين والرجلين

تعتبر تلك الخلطة الطبيعية بالمكونات القادمة من أكثر الوصفات الفعالة التي تعمل على تقليل تصبغ البشرة وحمايتها من البهتان، وبالأخص جلد الرجلين واليدين.

من أهم المكونات المستخدمة ملعقة من صودا الخبز مع القليل من عصير الليمون، ومن الممكن أن تقومي بإضافة جل الصبار كي تحصلي على المزيد من الترطيب للبشرة، مع إضافة زيت اللوز.

طريقة التحضير