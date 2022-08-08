نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبيض.. كريم البانثينول والنشا المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي
رغب العديد من السيدات في الحصول على بشرة نضرة متفتحة والتخلص من الاسمرار الذي يوجد بالوجه، وتعد هذه المشكلة من أهم المشكلات للبشرة التي تريد معظم السيدات حلها، كما أنه يعنى بعض السيدات من ظهور التجاعيد في سن مبكر والذي يعد أمرا مزعجا بالنسبة لهم، وتلجأ إلى استخدام العديد من منتجات العناية بالبشرة لتبييض البشرة والوجه والتخلص من التجاعيد، ولكنها إما أن تكون بأسعار مكلفة، أو لا تعطي النتيجة المطلوبة، أو إما أنها تحتوي على بعض المواد الضارة بالبشرة، ولذلك سوف نوضح لكم وصفة النشا وكريم البانثينول بمكونات أمنة على البشرة وغير مكلفة.
مكونات وصفة النشا وكريم البانثينول لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد
ونشير إليكم إلى المكونات المطلوبة لتحضير خلطة النشا مع كريم البانثينول، والتي تحقق فوائد كثيرة للبشرة مثل التفتيح والتخلص من التجاعيد، ولذلك إليكم أهم هذه المكونات موضحة كالتالي.
- مقدار ملعقة تكون كبيرة من كريم البانثينول.
- مقدر ملعقة ونصف كبيرة من النشا.
- مقدار ملعقة ونصف تكون صغيرة من الحليب البودرة.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- إناء مخصص لخلط المكونات.
طريقة تحضير وصفة النشا وكريم البانثينول
وبعد أن تعرفنا إلى أبسط المكونات وأقل التكاليف التي سوف تقومي بتحضير الوصفة من خلالها، نشير لكم إلى كيفية تحضير الخلطة بطريقة صحيحة واستخدامها بشكل صحيح على البشرة.
- قومي بإحضار وعاء الخلط، ثم نضيف به كريم البانثينول، والنشا والحليب البودرة، وزيت الزيتون، بالمقادير الموضحة سابقة.
- قلبي كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تختلط وتذوب معا تماما، ثم بعد ذلك تأكدي من تنظيف البشرة تماما قبل وضع الخلطة حتى تعطي لكي نتائج فعالة.
- قومي بتوزيع الخليط على الوجه بشكل مناسب، ثم اتركي الخليط على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، وسوف تلاحظين شد البشرة خلالها.
- بعد ذلك قومي بشطف البشرة جيدا بالغسول الخاص بكي وبالماء الفاتر وسوف تلاحظين بعدها تفتيح عميق للبشرة.
- كرري هذه الخلطة مرة كل ١٠ أيام وسوف تلاحظين اختفاء التجاعيد تمام، والحصول على بشرة متفتحة ونضرة، بأقل التكاليف.
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