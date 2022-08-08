نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز.. الكوكاكولا سحرر لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح كخيوط الحرير مثل الهنود مهما كان خشن او هايش مش هتصدقى النتيجة المذهلة فى دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز.. الكوكاكولا سحرر لتنعيم وفرد الشعر الخشن ، سر كوكاكولا في تنعيم الشعر يصبح مشهورًا أكثر يومًا بعد يوم، حيث أن كثير من الناس قد علموا أن هناك بعض الأشخاص من الوسط الفني الذين قاموا بالفعل بإجراء هذه التجربة على شعرهم حيث قالت الفنانة التي أشاعت ذلك أن هذا يمنح شعرك نعومة وتألق وتجعله ممتلئًا، ومن بعدها أصبحت الفتيات يستخدمن تلك الفكرة من أجل فرد سريع لشعرهم وفي ما يلي سنتعلم أكثر بخصوص هذا الموضوع.

كنز.. الكوكاكولا سحرر لتنعيم وفرد الشعر الخشن

استخدام الكوكاكولا لفرد وتنعيم الشعر بسيط جدًا والأمر لا يتطلب منك أكثر من إحضار زجاجة حوالي لتر ونصف أو لترين حسب حجم الشعر وطوله، ومن ثم سكبها على الشعر ولكن الأفضلية تكون لوضع وعاء ثم عكس الشعر إلى الأمام ثم نبدأ بسكب الكوكاكولا فوق الرأس على الشعر كله.

سيتطلب منك الأمر التأكد من أن كل شعرة من رأسك قد طالها المشروب الغازي، حيث أن هذا يساعد تمامًا على أن تفرد كل التموجات الموجودة في شعرك، ولكن يستحسن أن تكوني حذرة بشأن لمس هذه الكوكاكولا لجلد الوجه أو العيون، وبعد ذلك يستحسن أن تقومي بلف شعرك إما بكيس بلاستيك أو بالفوطة وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

غسيل الشعر بعد فرده بالكوكاكولا

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بإمكانك البدء بغسل شعرك ببعض الماء فقط أو حتى يمكنك غسله بالماء والشامبو بصورة اعتيادية ولكن الأمر لن يحتاج إلى الشامبو فالكوكاكولا تنظف الشعر جيدًا ولكن ستحتاجي بالفعل إلى شطفه بعناية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات وبعدها إن أردت أن تجففيه بالسشوار فلك ذلك، ولكن من على مسافة بعيدة قليلًا كي لا يتضرر الشعر من الحرارة، ومن المهم أن لا تستخدمي أي مواد أخرى على شعرك بعد هذه التجربة.

هل من الآمن تكرار فرد الشعر بالكوكاكولا

في الحقيقة ليس هناك أحد أخبر أن هناك أي مشاكل حدثت من وراء استخدام هذه الطريقة، ولكن يستحسن أن لا تكرري تلك العملية سوى مرة واحدة لكل أسبوع، فنحن حتى الآن لا ندري ما الضرر الواقع على الشعر من استخدام تلك الطريقة ولا أي مشكلة حدثت جراء ذلك.