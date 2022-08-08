حضري كرات البطاطس بالجبنة اللذيذة بدون فرن وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة

كرات البطاطس بالجبنة ، تعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة عملها من مكان الي اخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها ويمكن عملها على وجبة العشاء لأنها خفيفة وتحتوي على نسبة قليلة من الدهون، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبساطة، وتعتبر من الوجبات الرئيسية اللذيذة التي تحتوي على مذاق شهي ولذيذ، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مقادير كرات البطاطس بالجبنة

تتكون كرات البطاطس بالجبنة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-

4 حبات من البطاطس المسلوقة.

كوب من الجبنة الشيدر المبشور.

فص من الثوم المهروس.

2حبة بيض مخفوق.

كوب ونصف بقسماط مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الزيت القلي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تقشير البطاطس المهروسة ونضيف إليه الثوم والجبنة ثم الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً حتى تتماسك. قومي بعد ذلك بتشكيل كرات متوسطة الحجم من البطاطس ثم نضعها في البيض المخفوق جيداً حتى تتغطي. ثم نقوم بوضعها في البقسماط المطحون حتى تتغطي جيداً بالبقسماط. بعد ذلك تحضير مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونضع على النار حتى تسخن. ثم ضعي كرات البطاطس في الزيت وتخفض عليها النار لمدة ثلاث دقائق حتي تتحمر. نخرج الكرات من الزيت ونضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

فوائد الجبنة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الجبنة الشيدر للجسم وهي كالآتي:-

تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وهو معدن مهم لصحة العظام ومنع الهشاشة.

توجد بها بسبة عالية من البروتينات والكربوهيدرات التي تجعل الجسم نشيط.

تحتوي على فيتامين د الذي يقي من سرطان الثدي.

تتكون من ألياف التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع.

تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

توجد بها نسبة قليلة من الملح التي تمنع احتباس الماء في القدمين.

فوائد البطاطس

هناك بعض الفوائد التي يحتوي عليها البطاطس وهي كالتالي:-