بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على لون أشقر ذهبي وتغطية مثالية للشيب أحلي من الكوافيرات

يعشق معظم السيدات صبغ الشعر، وخاصة بالألوان المميزة والجديدة، ولذلك يعد اللون الأشقر الذهبي من بين أكثر الألوان التي تحبها الكثير من السيدات وتفضل صبغ شعرها بها، ولكن صبغ الشعر داخل مراكز وصالونات التجميل، أو صبغ الشعر بالصبغة التي تباع في المحلات، كل ذلك يضر الشعر ويسبب له التلف والتساقط وذلك لاحتواء تلك الصبغات على مواد كيميائية ضارة بالشعر، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة من مكونات طبيعية وفي نفس الوقت تعطي لكي نتائج اللون الأشقر الذهبي على الشعر.

مكونات صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي الطبيعية

تتساءل الكثير من السيدات عن المكونات التي يمكن من خلالها صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون ما تسبب أي تلف أو تساقط للشعر، ولذلك سوف نوضح لكم هذه المكونات والتي يمكن من خلالها الحصول على درجة اللون الأشقر الذهبي المميز زي الصبغة الجاهزة بالضبط.

عدد ٤ ملاعق من مسحوق البابونج.

عدد ٤ ملاعق من مسحوق الكركم.

عدد ٤ ملاعق من عشب الأذريون.

وعاء مخصص للخلط.

قدر ملائم من الماء الفاتر.

طريقة تحضير صبغة اللون الأشقر الذهبي في المنزل

وبعد ما تعرفنا معا على أهم المكونات التي نحتاج إليها نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق منك أي جهد، موضحة في النقاط التالية.