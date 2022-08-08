نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيبسي في البيت المقرمش ذي الجاهز وأحسن كمان جربيه ومش هتندمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشيبسي من أفضل المقرمشات والمسليات المفضلة جداً عند الجميع وتحدداً الأطفال، حيث يقومون بشرائه بشكل كبير وباستمرار طوال اليوم بالأطعمة المختلفة، وهذا يتسبب في عدم رضا الأمهات وخوفها على صحته أبنائهم من المواد الحافظة التي يحتويها والتي تسبب الضرر على الصحة عامة، ولذلك يمكن الاستغناء عن الشيبسي الجاهز واستبداله بالشيبسي البيتي النظيف الصحي، والذي لا يحتاج إلى مكونات غير صحية بالعكس كلها طبيعية وغير مضرة بالصحة، كما يمكن صناعة الشيبسي بكل الأطعمة المختلفة، ونستعرض عليكم الآن طريقة عمل الشبيسي في البيت.

الشيبسي بطعم الطماطم

حبة طماطم.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

شرائح بطاطس على شكل الشيبسي.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بعصر الطماطم ونضيف للعصير باقي المكونات والبطاطس.

تترك البطاطس في الخليط المجهز لمدة ربع ساعة حتى تكتسب اللون والطعم.

يتم قليها في الزيت الساخن جداً حتى تصبح مقرمشة وذات اللون الذهبي.

طريقة عمل الشيبسي بالشطة والليمون

ملعقة كبيرة خل ابيض.

عصير ليمونة.

نصف ملعقة شطة.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل اسود.

طريقة التحضير:

يتم وضع الخل مع المكونات الجافة في وعاء، ويتم نقع البطاطس فيها وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

تقلى البطاطس بعد تصفيتها من الخليط في الزيت الغزير، وتخرج بعد ذلك وتوضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد قبل تقديمها.

الشيبسي بطعم الكاتشب

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة خل.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ملح.

طريقة التحضير:

طريقة تجهيز شيبسي الكاتشب لا تختلف عن الطرق السابقة، فقطط يتم وضع شرائح البطاطس في خليط المكونات السابقة لمدة 10 دقائق، ويتم قليها بنفس الطريقة.

طريقة عل شيبسي الفراخ

لتجهيز الشيبسي بطعم الفراخ لابد من نقع البطاطس في خليط من مرقة الدجاج والملح والفلفل الأسود لمدة ساعة حتى تتمكن البطاطس من امتصاص الطعم جيداً، وتقلى بالطريقة المعتاد عليها.

طريقة عمل شيبسي بالخل

لا تختلف تلك الطريقة عن غيرها ولكن تحتاج لشرائح بطاطس مع ملعقة كبيرة من الخل والملح والفلفل الأسود، وينقع البطاطس لمدة 10 دقائق فقط قبل قليها بالخطوات السابقة.

وبذلك نكون استعرضنا عليكم طريقة عمل الشيبسي في البيت بأكثر من طعم، نتمنى أن نكون قدمنا لكم المعلومات المفيدة حول طرق الشيبسي المختلفة.