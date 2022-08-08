بملعقة من الخل والنشا تخلصي من تجاعيد عشرين سنه ومنحي بشرتك بياض كالثلج

الخل والنشا ، من المواد الطبيعية المفيدة لصحة البشرة حيث تعمل على إزالة التجاعيد وتبييض البشرة عشر درجات في دقائق، ويساعد الخل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الضارة، كما يعرف النشا بمفعوله القوي على تبييض البشرة وإغلاق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، وهو رائع في توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا الميتة مما يعيد للبشرة شبابها وحيويتها من جديد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الخل والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الخل والنشا السحري

يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من النشا. ملعقتين من الزبادي. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخل والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ونقلب باستمرار حتى تمتزج جيداً.

ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي، ثم نقوم بتدليك الوجه برفق حتى يتشرب جيداً.

نترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك.

يفضل وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

المداومة على استخدام الماسك حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة طول الوقت.

فوائد ماسك الخل والنشا للبشرة

يمتلك الماسك بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-