النشا والعسل قنبلة سحرية: لبشرة صافية كبشرة الاطفال خالية من العيوب وتحدي2022

معنا اليوم النشا والعسل قنبلة سحرية ، حيث يعد الكريم القنبلة في التفتيح والترطيب للوجه وأي منطقة في الجسم فاعليته أحسن من الكريمات الباهظة الثمن سوف يجعل البشرة والجسم ينور لأنه يحتوي على مكونات هائلة في التفتيح السريع بس مش تفتيح وبس بل ترطيب عالي جدا ومعالجة الخطوط من البشرة والجسم فهو وحده يكفي عن كل ماسكات سواء التفتيح أو الترطيب و يشد البشرة ومحاربة التجاعيد هذا الكريم هو متعدد الاستخدامات فهو قنبلة في مجال التفتيح والجمال اليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف علي عمل النشا والعسل قنبلة سحرية الكنز الرائع في تبييض البشرة والجسم بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والعسل قنبلة سحرية لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية وتحدي

سوف نتعرف علي مكونات الكريم مكونات سهلة وموجود في كل مكان للحصول علي افضل نتائج وهي كما يلي:-

١ملعقة من النشا.

ملعقة من الخل.

١ملعقة من العسل.

نصف كوب من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ربع ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الكريم القنبلة بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضعه ونضع بداخله ١ملعقة من زيت الزيتون ثم نضع عليه ١ملعقة من النشا ونقلب جيدا لمدة دقيقة. ثم نضع عليه نصف كوب ماء الورد ونقلب حتى يصبح الخليط سميك. ثم نضيف الخل ونأخذ الخليط ونضع عليه ربع ملعقة زيت الورد ونقلب الخليط جيدا بعد ذلك نضع ملعقة العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نأخذ الخليط ونضعه في الثلاجة حتي يتمسك بشكل مبهر للغاية.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كما يلي:-