نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العاشوراء اللذيذة بالكريم شانتيه بطريقة بسيطة وطعم لا يقاوم في المقال التالي

العاشوراء من أشهر أطباق الحلويات التي يتم عملها في شهر محرم للأحتفال مع الأهل والجيران والأصدقاء بهذا الموسم وهي تتميز بطعمها اللذيذ، ومفيدة وصحية للكبار والأطفال لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن ونسبة كبيرة من الألياف واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعمل العاشوراء في البيت بطعم أول مرة تدوقيه. طريقة عمل العاشوراء بالكريم شانتيه المكونات: كوب من القمح.

4 أكواب من الحليب.

كوب من السكر.

4 ملاعق نشا.

كيس كريم شانتيه.

كوب حليب بارد.

2 ملعقة كبيرة جوز هند.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف القمح جيدا من القشر والشوائب ثم يوضع في وعاء عميق ويغمر بالماء واتركيه لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي يوضع في قدر به ماء على نار مرتفعة ثم نخفض النار ويترك حتى ينضج القمح بالكامل.

بولة عميقة نضع بها الحليب البارد مع الكريم شانتيه ونخفق لحين الحصول على قوام كريمي سميك.

عندما ينضج القمح يضاف الحليب ونتركه حتى يغلي ثم نذوب النشا في الحليب أو الماء وتضاف على القمح.

نستمر في تقليب العاشوراء ونضع أيضا السكر وجوز الهند مع رشة من القرفة وماء الورد وعندما يصبح القوام ثقيل.

نرفعها من النار ونتركها تهدأ قليلا ثم نضيف عليها الكريم شانتيه ونقلب مع بعض لمدة دقيقة وتقدم في كاسات التقديم.

يمكن تناول العاشوراء وهي ساخنة أو باردة وعلى الوجه رشة من المكسرات المجروشة مع الزبيب وجوز الهند وبالهنا والشفا. طريقة عمل العاشوراء مثل المحلات المكونات: ربع كيلو قمح مقشر.

جوز هند وزبيب للتزيين.

كيلو حليب.

ملعقة كبيرة قشطة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

سكر. طريقة التحضير: نغسل القمح تحت الماء الجاري ويوضع في وعاء بداخله ماء ويترك طوال الليل في الصباح نسلق القمح في الماء.

عندما ينضج نصفي القمح من الماء ونقوم بخفق نصف الكمية بالهاند بلندر وعلى النار نرفع قدر مع الحليب.

ثم نضيف القمح والسكر والفانيليا وعندما تغلي المكونات نذوب النشا ونضعها على الخليط ونقلب حتى نحصل على القوام المناسب.

نصب العاشوراء في أطباق أو كاسات التقديم وعلى الوجه نضع القليل من جوز الهند والزبيب وبالهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل العاشوراء اللذيذة بالكريم شانتيه بطريقة بسيطة وطعم لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل العاشوراء اللذيذة بالكريم شانتيه بطريقة بسيطة وطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.