نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. تقشير جسم العروس وازالة السواد والبقع والتصبغات فى ثواني بطريقة طبيعية ارخص من الكوافيرات في المقال التالي
نقدم إلى كل عروس الخلطة السحرية لتبييض الجسم وتقشيره في عدة دقائق، حيث تسعى كل فتاة سواء كانت مقبلة على الزواج أو عزباء أو حتى متزوجة على الطريقة التي يمكنها أن تلجأ إليها حتى تقضي على اسمرار المناطق المختلفة في الجسم وتقوم بتقشير وإزالة الجلد الميت من البشرة والجسم، حيث أن عملية تقشير الجلد من أهم العمليات من الناحية الصحية والجمالية وكذلك تفتيح المناطق الداكنة يجعل الجسم أكثر جمالًا ويشعر المرأة بثقة كبيرة في النفس.
الخلطة السحرية لتبييض الجسم وتقشيره
من أقوى الخلطات والوصفات الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها بأنفسكم في المنزل حتى تحصلوا على جسم أبيض خالي من أي مناطق داكنة وجلد زائد كل مما يلي:-
خلطة الليمون لتبييض الجسم
المكونات المطلوبة:-
- حبة ليمون كبيرة.
- ماء ورد.
خطوات استخدام الليمون لتفتيح وتقشير الجسم:-
- قومي بإحضار ليمونة كبيرة وقومي بقطعها إلى نصفين وبكل نصف قومي بفرك المناطق الداكنة والتي تحتاج إلى تفتيح وتقشير.
- افركي لمدة خمس دقائق ثم قومي بترك عصير الليمون يجف على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء فاتر أو بارد.
- جففي المنطقة جيدًا ثم قومي بترطيبها باستخدام ماء الورد واحرصي على تكرار استخدام هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.
خلطة الجلسرين وبودرة الأطفال
المكونات المطلوبة:-
- علبة جلسرين سائلة من الصيدلية.
- عدة ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.
- كريم جلايسوليد المرطب.
- ماء ورد للترطيب.
- أربع ملاعق كبيرة من زيت الخروع وزيت اللوز الحلو.
- كريم الفازلين الطبي.
- كوب صغير من الماء.
- ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.
خطوات وطريقة استخدام وصفة كريم الجلسرين لتبييض الجسم:-
- اخلطي كل المكونات مع بعضها في علبة صغيرة ويجب أن تكون نظيفة وجافة بدون أي قطرات ماء.
- ضعي الكريم الذي قمتي بتحضيره داخل الثلاجة لمدة خمس دقائق حتى يصبح أكثر تماسكًا.
- بعد ذلك قومي بتطبيق الكريم على المناطق التي ترغبين في تفتيحها وتقشيرها في الجسم.
- اتركيه على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطفه جيدًا بماء بارد وبعدها قومي بتجفيف المنطقة وترطيبها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل زفافك.. تقشير جسم العروس وازالة السواد والبقع والتصبغات فى ثواني بطريقة طبيعية ارخص من الكوافيرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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