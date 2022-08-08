قبل زفافك.. تقشير جسم العروس وازالة السواد والبقع والتصبغات فى ثواني بطريقة طبيعية ارخص من الكوافيرات

نقدم إلى كل عروس الخلطة السحرية لتبييض الجسم وتقشيره في عدة دقائق، حيث تسعى كل فتاة سواء كانت مقبلة على الزواج أو عزباء أو حتى متزوجة على الطريقة التي يمكنها أن تلجأ إليها حتى تقضي على اسمرار المناطق المختلفة في الجسم وتقوم بتقشير وإزالة الجلد الميت من البشرة والجسم، حيث أن عملية تقشير الجلد من أهم العمليات من الناحية الصحية والجمالية وكذلك تفتيح المناطق الداكنة يجعل الجسم أكثر جمالًا ويشعر المرأة بثقة كبيرة في النفس.

الخلطة السحرية لتبييض الجسم وتقشيره

من أقوى الخلطات والوصفات الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها بأنفسكم في المنزل حتى تحصلوا على جسم أبيض خالي من أي مناطق داكنة وجلد زائد كل مما يلي:-

خلطة الليمون لتبييض الجسم

المكونات المطلوبة:-

حبة ليمون كبيرة.

ماء ورد.

خطوات استخدام الليمون لتفتيح وتقشير الجسم:-

قومي بإحضار ليمونة كبيرة وقومي بقطعها إلى نصفين وبكل نصف قومي بفرك المناطق الداكنة والتي تحتاج إلى تفتيح وتقشير.

افركي لمدة خمس دقائق ثم قومي بترك عصير الليمون يجف على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء فاتر أو بارد.

جففي المنطقة جيدًا ثم قومي بترطيبها باستخدام ماء الورد واحرصي على تكرار استخدام هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.

خلطة الجلسرين وبودرة الأطفال

المكونات المطلوبة:-



علبة جلسرين سائلة من الصيدلية.

عدة ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.

كريم جلايسوليد المرطب.

ماء ورد للترطيب.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الخروع وزيت اللوز الحلو.

كريم الفازلين الطبي.

كوب صغير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

خطوات وطريقة استخدام وصفة كريم الجلسرين لتبييض الجسم:-