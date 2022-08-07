أقوي خلطات هندية جبارة لإنبات فراغات الشعر واطالته بسرعه الصاروخ… جربيها ولن تصدقي النتيجة في 7 ليالى

الشعر هو تاج المرأة، والشعر الطويل يمنحها المظهر الجذاب، لذا تحرص معظم الفتيات على إطالة الشعر وعدم قصه، ولعل النساء الهنديات هم أكثر النساء اللاتي يشتهرن بطول شعرهن بالإضافة إلى مظهره الرائع، وذلك بفضل الخلطات الهندية التي تضمن تطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة كبيرة، وسوف نتعرف على بعض هذه الخلطات وأهم المكونات التي تحتوي عليها، وطريقة تطبيقها على الشعر للحصول على شعر طويل وقوي ولامع.

خلطات هندية لتطويل الشعر

الثقافة الهندية غنية بالكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة، ومن أهم هذه الوصفات:

وصفة الحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه

يتم إحضار كوب من بذور الحلبة المحمصة، ويتم طحنهم جيدا، ثم يضاف إليهم كوب من الماء الدافئ، ثم يفرد الخليط على الشعر ويترك لمدة ثلث ساعة، ثم يشطف الشعر جيدا بالماء والشامبو.

وهناك طريقة أخرى وهي خلط ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الحلبة المطحونة مع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الأملا، ويتم إضافة قليل من اللبن الرائب إليهم، ويوزع على الشعر لمدة عشرين دقيقة، ثم يغسل بعد ذلك بالماء والشامبو.

وصفة أوراق الكاري لتطويل الشعر وتكثيفه

من أهم الخلطات الهندية لتطويل الشعر وانبات الفراغات وصفة أوراق الكاري، وهي وصفة طبيعية وفعالة ومجربة.

المكونات

بصل مقشر ومقطع.

كوب من ورق الكاري.

6 فصوص ثوم مقشرة.

2 ملعقة من بذور الحلبة منقوعة بالماء.

كوب من ورق البرنجراج.

طريقة التحضير

يتم فرم جميع المكونات المذكورة في محضر الطعام.

ثم نضع عليه نصف لتر من زيت جوز الهند.

يرفع الخليط على النار لمدة عشر دقائق.

نستمر في التقليب حتى يصبح لونه غامق.

نستمر في التقليب حتى يصبح لونه غامق. يترك الخليط ليبرد، ثم يصفى.

يتم توزيع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة.

يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

وصفة الصبار لتطويل الشعر وتكثيفه

يعزز الصبار من نمو الشعر وإعادة انبات الفراغات في فروة الرأس.

المكونات

كمية مناسبة من چل الصبار المعروف بالالوفيرا.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

بخاخ.

طريقة التحضير

يتم استخراج چل الصبار من ورقة الصبار الخضراء.

يتم هرسه جيدا للحصول على ملمس ناعم واملس.

يضاف إليه كمية الماء.

يوضع الخليط داخل البخاخ.

يوزع الخليط على شعر مبلول.

يتم تكرار الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع للحصول على شعر طويل وكثيف.

بخاخ اكليل لتطويل الشعر بسرعه

لتطويل شعرك في وقت قصير والمحافظة على لونه وحمايته من الشعر الأبيض استخدمي عشبة اكليل الجبل

عشبة اكليل الجبل تستطيع في وقت قصير أحداث تغير في شعرك.

احضري بخاخ به لتر من الماء المغلي وقومي بوضع حفنة من عشبة اكليل الجبل.

رجي الزجاجة واتركيها 48 ساعة في التلاجة.

بعد ذلك قومي برش من هذه البخاخ عند كل تصفيف وستجدي نتيجة سريعة في طول شعرك.

بخاخ القرنفل لتطويل الشعر