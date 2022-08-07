طريقة عمل القراقيش بالسمسم السادة بقوام ولون ذهبي مميز ومذاق لذيذ

القراقيش بالسمسم ، من المخبوزات المحببة والمفضلة لدي الكثيرين، فهي تتميز بمذاق خاص مميز ومكوناتها بسيطة ومتوفرة، كما أنها من المخبوزات سهلة التحضير والتي ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الخطوات الصعبة، كما أنها تعد بأكثر من طريقة فيمكن إعدادها بالجبن أو بالعجوة أو إعدادها سادة بدون أي إضافات.

كما يوجد وصفات عديدة مميزة يمكن تجربة إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة مثل طريقة عمل مكرونة البيتزا، أو البطاطس الرول الكرسبي سريعة التحضير، وفيما يلي سنتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القراقيش بالسمسم.

مكونات القراقيش بالسمسم

تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة والتي قد يكون أغلبها متوفر في المطبخ دون الحاجة إلي شرائه، ومكوناتها كالتالي:

كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوبين من السمن المذاب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

نصف كوب سمسم محمص.

ملعقة صغيرة محلب مطحون.

رشة ملح.

كوبين من الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

إعداد القراقيش بالسمسم يتم بطريقة سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الخطوات الصعبة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الحليب والخميرة والسكر جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نترك الخليط جانبا لمدة عشر دقائق حتي يتفاعل مع الخميرة ويكون رغوة من الأعلى.

وفي أثناء ذلك نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والسمسم والمحلب المطحون.

ثم نقوم بإضافة كوبي السمن إلي الدقيق ونقوم بفرك الدقيق مع السمن ونقلبهم برفق حتي يندمج الدقيق مع السمن ويصبح بقوام رملي.

ثم نقوم بإضافة خليط الحليب والخميرة الذي قمنا بإعداده مسبقا للدقيق.

ونقلب جميع المكونات برفق مع بعضها البعض حتي تندمج وتتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بلم العجينة ونضعها في إناء ونغطيها ونتركها حتي ترتاح لمدة نصف ساعة.

وبعدما تمر المدة نقوم بأخذ قطعة من العجين ونفردها بسمك أقل من ١سم ونقطعها إلي أصابع ونضعها على صاج كالشكل الذي في الصورة.