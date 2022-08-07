الخلطة الكورية المعجزة لتسمين وتوريد الوجة ونفخ الخدود والشفايف وشد التجاعيد لوجة كالقمر فى دقيقتين بدون تكاليف

الخلطة الكورية المعجزة لتسمين وتوريد الوجة ونفخ الخدود ، تسمين ونفخ الخدود والوجة عبر روتين طبيعي للعناية بالجمال والبشرة من ضمن ما تحتاجه بعض السيدات، لأن هناك وجوهًا نحيفة، مما يجعل صاحباتها يشعرن بأنهن أقل جمالًا من قريناتهن من نفس العمر، ومن حسن الحظ أنه من الممكن أن يتم العمل على الوصول لهذا الهدف دون الاضطرار للخضوع للنفخ، وعمليات الحقن التي تساهم في تسمين مؤقت ومشاكل دائمة على المدى البعيد، ومن هنا كنا نقدم لك الوصفات الطبيعية التي تمنحك وجهًا جميلًا مستديرًا كالقمر.

الخلطة الكورية المعجزة لتسمين وتوريد الوجة ونفخ الخدود

إن كنت تقررين اللجوء لوصفة كورية من الطبيعة تساعدك على امتلاك وجه صافي ممتلئ فأنت تسيرين المسار السليم، لأن هذا يساعدك على الحفاظ على صحتك من نواحٍ عدة، منها:

اختيار الطريق الطبي سيجعل الأمر أصعب بالنسبة إليك لأنه يدخل مكونات غريبة إلى جسدك، مما يثير تفاعلات ما بين الطرفين قد تسبب الضرر.

النتائج الطبية ربما تكون سريعة، لكنها بالتأكيد مؤقتة لا يمكن أن تدوم، لذلك ينبغي عدم اختيار هذا الطريق.

الوصفات الطبيعية تساهم في عدة نتائج إيجابية تحصلين عليها، لذلك عليك ألا تستهيني بها لمجرد احتياجها لوقت أطول.

السكر وزبدة الشيا لوجه أكثر استدارة

من الوصفات الطبيعية التي تساهم بمنحك وجه مستدير كالبدر، حيث يمكنك استخدامها بالطريقة التالية:

ذوبي قدر من الزبدة مع نصف القدر من السكر البودرة.

يمكنك التقليب بمضرب البيض لذوبان أسهل للسكر، على أن تحتفظي بالناتج في الثلاجة.

مرري بعض الماء الساخن على وجهك، على ألا يكون ساخنًا جدًا، لتفتيح المسام.

خذي قطعة الزبد، ومرريها على وجهك، فهي ستكون جامدة، لا تقلقي سيذوب بعضها مع التمرير لتكون موزعة بصورة سليمة.

دلكي بشرتك بالأنامل بعناية، وذلك حتى مرور 10 دقائق، ومن ثم أعيدي تمرير الماء الساخن حتى يُشطف تمامًا.

تمرينات لنفخ الوجه والخدود وتسمينهما

من الممكن أن تلجأي لبعض الحركات الرياضية التي تساعدك في الاستمتاع بوجه أجمل، ومنها التالي: