طريقة عمل خبز الحليب الهش كالقطن الاقتصادي بدون فرن خفيف وطري بمكونات بسيطة جدًا من المنزل

خبز الحليب الهش من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عن تناولها بشكل يوم في جميع الوجبات سواء للإفطار أو العشاء او الغداء هو الخبز، وهناك أنواع كثيرة جدًا لتحضير الخبز وتشتهر كل منطقة ودولة بالخبز الخاص التي تقوم بتحضيره مثل الخبز البلدي أو الخبز الشامي او العربي كل هذه الأنواع توجد في الأفران ونقوم بشرائها بشكل يومي، لكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة جديدة وسريعة لتحضير أحلى وأطعم خبز بالحليب بقوام هش وخفيف وطري يمكن تناوله بدون إضافات على العشاء أو الإفطار سوف يعجب جميع أفراد أسرتك.

مكونات خبز الحليب الهش

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير الخبز وهي:

كوب ونصف حليب سائل دافي.

2 ملعقة سكر.

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقه كبيره خميره.

3 ملاعق حليب بودره.

ملعقة خل ابيض.

2 ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة ملح.

للحشو

كوب من الجبن المشكل.

ربع كوب من الجبنة المشكل.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

2 ملعقة من الزبدة.

طريقة تحضير خبز الحليب الهش

في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق و نقوم بوضع الحليب الدافئ و 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ثم نضيف 2 ملعقة من الخميرة و السكر و الحليب البودر والخل الأبيض، نقوم بخفق المكونات جيدًا مع بعضها بالمضرب اليدوى حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضيف الدقيق مع العجن والتقليب المستمر حتى تحصلين على عجينة لا تلتصق باليد.

إذا كانت العجينة تلتصق باليد يمكن اضافة قليل من الدقيق.

نقوم بعجن خبز الحليب جيدا باليد لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على عجينة طرية.

جيدا باليد لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على عجينة طرية. نغطي العجينة ونتركها تتخمر في وعاء كبير ونتركها في مكان دافئ.

بعد ذلك نحضر الحشو نضيف في وعاء الجبنة الكريمي و الجبنة المشكلة و البقدونس و الزبدة ونقوم بخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

ثم نأتي بالعجينة ونقوم بتقسيمها إلى كرات متساوية الحجم ومتوسطة.

نوزع القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بفرد خبز الحليب عليها.

بعد ذلك نأتي بجزء من حشو الجبنة والبقدونس ونقوم بوضعها في منتصف الرغيف.

ثم نقوم بإغلاق قطعة الخبر من الأطراف حتى تغلق جيدا، ثم نقوم بفردها حتى تحصلين على رغيف خبز.

نستمر هكذا في جميع قطع الخبز، ونتركهم لمدة 5 دقائق حتى ترتاح.

بعد ذلك نأتي بطاسة غير قابلة للالتصاق ونضع القليل من الزيت وعندما تسخن نقوم بوضع الخبز.

نهدئ النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح من الأسفل.