دلكة النشا السودانية السرية هدية للعرايس قبل الزفاف لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة بدون تكاليف من اول استعمال بشرتك هتنور

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عمر شويل - جدة دلكة النشا السودانية السرية هدية للعرايس قبل الزفاف ، دلكة النشا هي ما تلجأين لاستخدامه حينما تريدين الحصول على بشرة أكثر بياضًا بـ 5 درجات على الأقل، فهي عبارة عن مكونات تمنح البشرة الجمال، وليس هذا فقط، بل هناك فيها فوائد عدة، تستمدها البشرة مما يعطيها تغذية أفضل، وتروية دموية أعلى، فتتجدد الخلايا، وتتخلص البشرة من الجلد الميت، والشوائب، تبدأ بالتحسن والانتقال من الذبول والبهتان إلى الرونق والجمال.

دلكة النشا السودانية السرية هدية للعرايس قبل الزفاف

لا يتعلق الأمر بالبياض فقط، فالنساء السودانيات هن الأشهر باستخدام الدلكة، ولعل بشرتهن السمراء الجميلة دليل كافي على ما يمكن تحقيقه باستخدام الدلكة والنعومة والصفاء بالبشرة، فهن مع الأجواء الحارة يتميزن بالسمرة، ومع استخدام الدلكة يحصلن على فوائد عدة، ويحافظن على جمالهن ضد أقسى الظروف صعوبة.

فوائد الدلكة للبشرة

الدلكة تصنع من مكونات بسيطة ومتوفرة بكل منزل، ولها فوائد عدة يمكنك الاستفادة منها، وهي كما يلي:

بشرة مقاومة للجفاف، وعوامل الحرارة الضارة.

كما أن الدلكة تمنح الجلد العناية التي تقيه من التشقق والجفاف.

أيضًا يمنحك التفتيح السريع ، ولكن ذلك من الانتظام عليها، لكي تتم ملاحظة ذلك.

، ولكن ذلك من الانتظام عليها، لكي تتم ملاحظة ذلك. البشرة تتحول لحالة صحية أفضل، وتتخلص من أي عوامل ضرر قد تعرضت لها خلال الفترة السابقة.

تمنع مشكلات الطفح والحكة، وتعالج آثارها السابقة.

كيف يمكنني عمل دلكة لجسمي؟

يمكنك فعل ذلك بنفسك من مكونات متوفرة بكل منزل، وهي كما يلي:

نشا بقدر نصف كوب

حليب سائل بقدر ضئيل.

حليب مجفف.

الطريقة:

اخلطي المكونات في إناء مع التحريك.

ضعي أمامك هدف الحصول على شكل كريم، ولذلك إن شعرت أنه ليس كذلك أضيفي بعض الحليب السائل إن كان المزيج جافًا والنشا إن كان رطبًا.

خذي من الدلكة، ووزعيها على جسدك بالكامل، وانتظري حتى الجفاف التام.

بللي الجسم أو المنطقة المرغوب البدء بإزالة الدلكة منها ببعض الماء.

مرري بأناملك حتى يتم التدليك وفرك الدلكة في نفس الوقت.

ستلاحظي أن الجلد يتعرض للتقشير، وهذا ما يجدد الخلايا ويخلصك من الشوائب.

بعد الانتهاء خذي شاور دافئ، ومن ثم جففي نفسك بعناية، واستخدمي كريم مرطب للدهان.

كيف تحصلين على أفضل نتائج الدلكة؟

يمكنك ذلك إن تابعت وواظبت على استخدامها لفترة، لن تصل حتى الشهر بمعدل مرة لكل أسبوع، وهذا يمنحك درجات أفتح لبشرتك، ولكن المهم الفائدة والشباب الذي تحصلين عليه مع الانتظام عليها، فكل ألوان البشرة جميلة وليس منها ما هو أجمل وما هو أقبح.