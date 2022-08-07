هيكون حرير كالهنود.. كيراتين منزلي طبيعي لفرد الشعر الخشن في ساعه واحدة نتيجة جبارة من اول استعمال

تعرفي على كيفية تحضير أقوي كيرياتين منزلي لفرد الشعر والذي يتم تحضيره من خلال بعض المكونات الطبيعية التي تزيد من فوائد الشعر، حيث أن الكيراتين الذي تلجأ إليه الكثير هو غير آمن على صحة الشعر وهو بروتين فرد الشعر، فهناك الكثير من المختصين الذين أكدوا على خطورة عمل بروتين للشعر لأنه يتسبب في ضعف الشعر وتلفه ولذلك من الأفضل استخدام الكيراتين الطبيعي حتى تحصلي على شعر صحي وخالي من أي مشاكل.

طريقة عمل كيرياتين منزلي لفرد الشعر

من الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر ويمكنك تحضيرها في المنزل كل مما يلي:-

وصفة الخميرة لفرد الشعر

المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:-

كيس خميرة فورية جاهز.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كوب كبير من خل التفاح.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات وطريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر:-

أضيفي الخميرة الفورية إلى النشا وقلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة المكونات الأخرى إلى مزيج الخميرة والنشا وقلبيهم جيدًا ثم قومي بتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتفاعل المكونات جيدًا.

قسمي شعرك إلى أربعة أقسام مثلًا وقومي بفرده بواسطة فرشاة صبغ الشعر وافرديه على كل قسم بشكل متساوي من أول فروة الرأس حتى أطرافه.

بعد ذلك قومي بلف شعرك وارتدي عليه كيس بلاستيكي واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بغسل شعرك والنتائج تبدأ في الظهور من أول استخدام.

وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر

المكونات المطلوبة:-

كوب صغير من حليب جوز الهند.

عدة قطرات من عصير الليمون.

زيت لافندر عطري.

خطوات استخدام حليب جوز الهند لفرد الشعر:-

اخلطي المكونات كلها مع بعضها في علبة صغيرة وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط متجانس تمامًا.

ضعي العلبة داخل الفريزر ليلة كاملة حتى تصبح متجانسة ومتماسكة أكثر.

بعد ذلك قومي بإخراج الخليط من الفريزر واتركيه حتى يصبح درجة حرارته من نفس درجة حرارة الغرفة.

ثم قومي بغسل شعرك وابدئي في فرده على شعرك من أول فروة الرأس حتى أطرافه واتركيه على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

الكرفس لفرد الشعر

الكرفس من المواد الطبيعيه للجسم المساعدة في تنعيم وفرد الشعر.

قطعي الكرفس قطع صغيرة ويتم نقعه لمدة يوم كامل .

قومي بتصفية الخليط في بخاخ وقومي بتقسيم شعرك والرش منه على فروة الرأس والأطراف .

اترك هذا السائل على شعرك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو .

ستنبهر بشعرك في نعومته ولمعانه ويصبح معكي اقوي كيراتين طبيعي لشعرك يساعد في تغذيته وتنعيمه.

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