القرنفل معجزة ربانية يطول الشعر الي الركب وينبت الشعر لو كان أصلع ويعالج التساقط وشيب الشعر في 3 أيام

يحدث لدينا تساقط الشعر بنسبة كبيرة جدا مع ظهور الفراغات في مقدمة فروة الرأس الأمامية مما يسبب لنا الأحراج كثيرا ويحدث ذلك التساقط نتيجة اهمال الشعر وعدم الاهتمام به القيام بعمل الصبغات والبروتين المضر بالشعر مما جعل الكثير من السيدات يقوموا بالبحث عن الوصفات الطبيعية للشعر التي تساعد على تطويل وتكثيفه وإنبات الفراغات وكان القرنفل هو الحل حيث من خلاله تتمكن من التخلص من التساقط ومعالجة الشعر التالف وإنبات الفراغات وسوف نوضع وصفتين للقرنفل ذات فاعليه كبيرة للشعر من خلال هذا المقال.

وصفة القرنفل الغير مطحون

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نلاحظ بأنها من الوصفات السهلة التي يمكن للجميع أن يقوموا بعملها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل.

ماء.

روز ماري.

ورق غار.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به القرنفل، الروز ماري، ورق الغار والماء ونرفع الوعاء على النار.

نترك الخليط يغلي على النار حتى تمام الغليان.

نرفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.

نقوم بتصفيته ووضعه في بخاخ واستخدامه على الشعر في الصباح والمساء مع تدليك فروة الرأس.

سوف نلاحظ أنبات الفراغات في مدة قصيرة جدا.

وصفة مطحون القرنفل للشعر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وبعد أن قمنا بالتعرف على وصفة القرنفل للشعر فتوجد وصفة اخرى فعالة ولكن يجب طحن القرنفل بها وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية.المكونات:

٢ملعقة قرنفل مطحون.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جرجير.

طريقة التحضير: