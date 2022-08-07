طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة من مكونات طبيعية وأهم فوائده

طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة تعد من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على بشرة نقية وخالية من العيوب، حيث يعد الكولاجين من أكثر المواد التي تحتاجها البشرة خاصةً مع التقدم في العمر، وهذا حتى يعمل على تأخر ظهور علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والخطوط التعبيرية؛ حيث تشكل مظهر مزعج عند الكثير من السيدات، لذا سوف نقدم لكم أفضل الطرق التي تستطيعين من خلالها عمل هذا الكريم، وذلك لأن أغلب المستحضرات التجميلية غالية الثمن، علاوة على أنها قد تضر البشرة على المدى البعيد لذا تظل الوصفات الطبيعية هي الخيار الأمثل.

طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة

سوف نوضح لكم بشكل مفصل كيفية تحضير كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة، وذلك من خلال المقادير التالية:

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

كوب متوسط من الزبادي.

مقدار ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

طريقة تحضير كريم الكولاجين

نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به المكونات السابقة وفقًا للمقادير الموضحة.

نخلط هذه المكونات بشكل جيد للحصول على عجينة طرية.

نوزع الخليط على البشرة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

بعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

مع مراعاة تجفيف البشرة جيدًا قبل وضع المرطب اليومي الخاص بنوع بشرتك.

ولكي تحصلين على نتائج مبهرة يجب تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي.

ما هي فوائد كريم الكولاجين للبشرة؟

يعد الكولاجين من أهم العناصر التي تحتاجها البشرة بشكل كبير، والتي لا يوجد غنى عنها على الإطلاق للحفاظ على البشرة، ومن بين الفوائد التي يحتوي عليها الكولاجين ما يلي:

يجعل البشرة قوية مع إعطائها المرونة المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن الكولاجين له دور قوي في ترطيب البشرة.

يقلل من ظهور الترهلات التي تظهر على البشرة مع التقدم في العمر.

كما يقلل أيضًا من ظهور الخطوط الدقيقة التي تظهر في البشرة.

نصائح للحفاظ على البشرة

هناك مجموعة من النصائح التي لابد من عدم التغاضي عنها للحفاظ على البشرة، ومنها ضرورة تناول قدر كافي من الماء بشكل يومي، بالإضافة إلى ضرورة تناول الخضروات والفواكه بشكل مستمر للحفاظ على صحة الجسم، علاوة على ضرورة ارتداء نظارة الشمس مع وضع واقي الشمس عند الخروج من المنزل.