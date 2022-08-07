نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كريم طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط حول العين خلال أيام في المقال التالي
كريم طبيعي لشد البشرة، يعد ظهور التجاعيد فى البشرة بمثابة هاجس لجميع السيدات وتشعر بأنها فقدت جزء من أنوثتها وشبابها، حيث أنها لم تعد مقتصرة على تقدم العمر ومرحلة الشيخوخة فقط، فيمكن أن تظهر فى سن مبكر عند عدم الاهتمام بالبشرة وترطيبها بشكل جيد ضمن الروتين اليومي، وليس جفاف البشرة هو العامل الوحيد الذي يسبب ظهور التجاعيد بل أن هناك العديد من العوامل الأخرى قد تكون بسبب التدخين أو عدم شرب الماء بكميات كافية وغيرها.
لذلك يجب الاستعداد لهذه المرحلة مبكراً باستخدام الكريمات والماسكات التي تعمل على شد البشرة والحفاظ على شبابك الدائم وتجعل بشرتك تبدو أصغر سناً بعشر سنوات، لذلك نقدم لكى أقوى الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها منزليا من أجل الحصول على وجه مشدود وأكثر نضارة.
كريم طبيعي لشد البشرة
كريم لبان الدكر: يعد كريم لبان الدكر من أقوى الكريمات التي تعزز إنتاج الكولاجين بالبشرة ويساعد فى الحصول على وجه مشدود وبشرة نضرة طوال الوقت، فهو يحتوى على كميات كبيرة من الكولاجين الطبيعي مما يجعله كنز من كنوز البشرة، ويمكن تحضير كريم طبيعي من لبان الدكر عن طريق الآتي:
- ضعي بعض من حبيبات لبان الدكر فى كوب من الماء وقومى بتغطيته واتركيه ليلة كاملة.
- قلبي الخليط معا ثم قومى بتصفيته لتتخلصي من الحصي المتبقي.
- اخلطي ملعقة من النشا فى نصف كمية ماء المنقوع.
- ضعي الخليط بداخل حمام ماء ساخن مع التقليب حتى تلاحظي أن القوام أصبح كريمي.
- بعد أن يبرد ضعي ملعقة من جل الصبار وزيت اللوز الحلو لزيادة الترطيب وشد البشرة.
- احتفظي بالكريم فى علبة واحرصي على استخدامه ثلاث مرات أسبوعياً للحفاظ على شباب بشرتك.
ماسك الكركم للتخلص من التجاعيد والهالات السوداء
- اخلطي 3 ملاعق من الحمص المطحون ونصف ملعقة من مسحوق الكركم، مع إضافة مقدار من الماء بشكل تدريجي حتى يصبح الخليط مثل المعجون المتماسك.
- يوضع الماسك على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف.
- يتم شطف الوجه بالماء الفاتر ويكرر الماسك عدة مرات أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة.
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