نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة هندية صاروخية لتبيض الجسم بالكامل والمناطق الحساسة هتزيل سواد 20 سنة وهتبقي منورة زي القشطة في المقال التالي
نجد أنه تعاني الكثير من الفتيات من اسمرار الجسم وتواجد البقع الداكنة به وهي التي توجد في منطقة الأكواع والركب ومنطقة الأبط والأماكن الحساسة لذلك بحثت الكثير من هؤلاء الفتيات وخاصة المقبلين على الزواج عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم والتخلص من ذلك الاسمرار وعند البحث وجدوا أن الوصفات الهندية هي التي لها فاعلية كبيرة في تفتيح الجسم وذلك لأن تلك الوصفات تحتوي على مكونات فعالة ورائعة وتشتهر الهند بمدى وصفاتها الفعالة للشعر والبشرة وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات الوصفة الهندية
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- حبة من خيار.
- ٢ ملعقة جلسرين.
- ملعقة نشا.
- ٤ ملاعق ماء ورد.
طريقة تحضير الوصفة
تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر حبة الخيار ونغسلها جيدا ونقوم بتقشيرها.
- نضع حبة الخيار في الخلاط مع الماء ونقوم بعصرها جيدا.
- نضع عصير الخلاط في وعاء ونضع عليه النشا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع الجلسرين عليهم ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
- نضع الخليط على الأماكن المراد تفتيحها ونتركها حتى تجف ثم نقوم بفركها وغسلها بعد ذلك.
- سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة.
وصفة ثانية لتفتيح الجسم
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية ومتوفرة في جميع منازلنا وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
المكونات:
- ملعقة سكر.
- زيت زيتون.
- نصف كوب ليمون.
- ٢ ملعقة خميرة بيرة.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به الخميرة والليمون ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع السكر ونقلب المكونات مرة أخرى بشكل جيد.
- واخيرا نقوم بوضع زيت الزيتون مع التقليب المستمر.
- نقوم بوضع الخليط على الأماكن الداكنة في الجسم ونتركها حتى تجف ثم نقوم بفركها جيدا.
- نقوم بعد ذلك بغسلها وسوف نلاحظ مدى تفتيح تلك الأماكن .
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