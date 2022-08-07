نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للدكتور..أسرع وصفة لتبييض الأسنان وازالة الجير من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجود اصفرار على الأسنان يسبب الإحراج وعدم الثقة بالنفس والهروب من الأحاديث المباشرة. يلجأ الكثير من الناس إلى تبييض الأسنان في عيادات التجميل الخاصة للحصول على ابتسامة جميلة، تبييض الأسنان هو إجراء لجعل الأسنان أكثر بياضًا. يمكن القيام بذلك عن طريق العمليات الفيزيائية والكيميائية، بدرجات متفاوتة من الكفاءة. يعتبر معجون الأسنان من أكثر الطرق شيوعًا لتبييض الأسنان. تحتوي معاجين الأسنان على عوامل إزالة البقع التي تساعد في تخفيف البقع على الأسنان، مع توفير شعور بالنظافة حيث تعمل بمثابة مادة كاشطة على سطح الأسنان يمكن شراء معاجين الأسنان بدون وصفة طبية أو من عدة متاجر، بما في ذلك محلات البقالة والصيدليات

وحتى بعض عبوات معجون الأسنان ذات العلامات التجارية في الصيدليات بجانب معجون الأسنان، هناك العديد من الطرق الأخرى لتبييض أسنانك. وتشمل هذه المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل جل التبييض أو غسول التبييض أو حتى مجموعات إزالة بقع معجون الأسنان التي تأتي مع ضمادة كاشطة تساعد على إزالة البقع من أسنانك.

تبييض الاسنان باستخدام صودا الخبز

ثبت أن تبييض الأسنان باستخدام صودا الخبز له تأثير إيجابي على تبييض أسنانك حيث أن صودا الخبز لها القدرة على تبييض الأسنان، وبالتالي فهي من المواد المستخدمة في معاجين الأسنان، وهذه المادة هي مادة كاشطة لها القدرة على كشط التصبغ السطحي ، وتشكل هذه المادة وسطًا قلويًا يمنع نمو البكتيريا ، وهذه المادة لا تعمل أثناء النهار والليل ، حيث يرى الشخص التغيير المرغوب في مظهر أسنانه ، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن معاجين الأسنان المحتوية على صودا الخبز لها تأثير واضح على تبييض الأسنان ، و كلما زادت نسبة صودا الخبز في معجون الأسنان ، زادت قدرته على التبييض.

الفحم النشط لتبييض الاسنان

جرب منتجات تبييض الأسنان لدينا! مسحوق الأسنان بالفحم المنشط من أسهل الطرق لتبييض أسنانك بشكل طبيعي. يمكنك سحق قرص من الفحم وتحويله إلى مسحوق ، وغمس فرشاة أسنانك النظيفة والرطبة فيه، وتنظيف أسنانك بالفرشاة كما تفعل عادةً.