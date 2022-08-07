إعملي بسكويت الشوفان بالعسل اللذيذ في المنزل بطريقة صحية وأفضل من محلات المخبوزات

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بسكويت الشوفان بالعسل من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والذي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة السيدات والفتيات بشكل كبير، وكما يمكننا أن تناوله في جميع أوقات اليوم حيث يعتبر أحد أهم وأفضل وجبات الإفطار عن الكثير من المواطنين بشكل كبير، بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج والعديد من المشروبات المضافة الأخري، وهناك من يفضل تناول بسكويت الشوفان بالعسل في وجبة العشاء وذلك لأنها خفيفة على المعدة وسهلة الامتصاص والهضم، كما أنها من أهم المخبوزات الصحية والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك من خلال المكونات الطبيعية المضافة إلى طريقة عملها، كما أن بسكويت الشوفان يعتبر أحد أهم المخبوزات التي يتم استخدامها في الرجيم أو الدايت، والذي يساعد على حرق الدهون الضارة بالجسم بشكل كبير بصورة سليمة وصحية ومفيدة لجميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات والشباب، ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من محلات المخبوزات والحلويات بشكل كبير، وذلك من خلال طريقتنا المذهلة لعمل أحلي وأطعم بسكويت الشوفان بالعسل.
طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي بسكويت الشوفان بالعسل الصحي واللذيذ، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة لعمل أحلي وألذ بسكويت الشوفان بالعسل الصحي واللذيذ في المنزل، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية السليمة والعناية الجيدة بصحة وسلامة المواطنين.
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من العسل.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الشوفان.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- أحضري إناء وضعي به البيض مع العسل مع الزيت وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به الدقيق وبيكنج بودر وفانيليا والملح والشوفان وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع الحليب السائل على المكونات الجافة وضيفي خليط البيض وقومي بعجن المكونات جيدا وأتركي العجينة حتى ترتاح.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك.
- بعد الإنتهاء من تشكيل البسكويت وبعد رصه في الصينية قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن، وأتركي الصينية في الفرن حتى تنضج بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بطعم شهي.
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