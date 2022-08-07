نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مشروبات ممنوعة لمرضى القلب قد لا تعلمهم، احرص على تجنبهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أمراض القلب من أكثر الأمراض انتشارا وتأثيرا في العالم، حيث تبلغ نسبة الوفيات بها على الصعيد العالمي نحو 16 % من نسبة الوفيات، وذلك بحسب احصائية منظمة الصحة العالمية لفترة ما قبل انتشار وباء كورونا Covid-19.

وتتعدد الاسباب المؤدية للاصابة بأمراض القلب، ومن أهم أسباب الاصابة بالمرض ومضاعفاته هو ما يتناوله الانسان من طعام وشراب ومدى الالتزام بالنظام الصحي الغذائي وتناول أطعمة صحية نظيفة لا تؤثر بالسلب على صحته، وتجنبه كل ما هو ممنوع ونستعرض معكم المشروبات التي يجب على مرضى القلب تجنبها حتى لا تتسبب في احداث مضاعفات لهم.

1- المشروبات والعصائر ذات السعرات الحرارية العالية:

تعد السمنة وزيادة الوزن من أهم أسباب الاصابة بأمراض القلب، وتناول السعرات الحرارية العالية يؤدي لزيادة الوزن ومن دوره زيادة خطر الاصابة بامراض القلب، ومن الضروري الحرص عند تناول العصائر على أن تكون معتدلة في سعراتها الحرارية، فتناول العصائر التي تحتوي على أكثر من 600 سعر حراري يؤدي غالبا لزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم، وتناول ثمرات الفاكهة أفضل بكثير من تناولها وهي عصائر، بحيث لا تفقد الكثير من قيمتها وتجنب اضافة السكر إليها عند تناول العصائر, أيضا يجب أن تتجنب تخزين الفاكهة لفترات طويلة ثم عمل العصير منها.

2- مشروبات جوز الهند ومشتقاته:

يحتوي جوز الهند ومشتقاته كحليب جوز الهند أو زيت جوز الهند على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، والذي يزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب، لذلك يتوجب التقليل منه واستخدام حليب خالي الدسم ولا مانع من تناول المشروبات النباتية ومن أشهرها اللوز وكذلك تناول الشوفان.

3- المشروبات المعلبة والغنية بالصوديوم:

من المعروف طبيا أن تناول الكثير من الصوديوم يؤثر مباشرة على ضعط الدم، حيث أن زيادة تناول الصوديوم في الأطعمة والمشروبات يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والذي من دوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن أشهر المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم “عصير الطماطم”، وكذلك المشروبات المعلبة والمجففة أيضا والشوربة المعلبة التي يتم تحضيرها في المطاعم.