يارتنى عرفتها من زمان...أقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد بحاجه ما تخطرش على بالك

كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد، في آخر فترة ظهرت بعض الطرق لفرد الشعر ومن هذه الطرق هي فرد الشعر بالكوكا كولا، واشتهرت هذه الطريقة بشكل كبير، وتساءلت سيدات كثيرات عن كيفية استخدام الوصفة هذه وهل هي ناجحة فعلا أم لا؟ فجميعا نعرف أن الكوكا كولا من المشروبات الغازية فقط وليس لها استخدامات أخرى، ولكن في الحقيقة هي ليست مشروب فقط، فهي تستخدم في علاج تساقط الشعر وتقصفه وتساعد في تسريحه بسهولة، كما أنها يمكنها فك الشعر المتشابك بالإضافة إلى فوائد أخرى تعود على الشعر منها، وسنوضح من خلال مقالنا طرق الاستفادة من الكوكا كولا للشعر.

كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد

طريقة استخدام الكوكا كولا لفرد الشعر

تعاني سيدات وفتيات كثيرات من الشعر الخشن والمجعد ويلجأن لكثير من الطرق لفرد الشعر مثل البروتين وغيره من طرق فرد الشعر، ولكن هذه الطريقة مكلفة وضارة بالشعر في نفس الوقت فهي عبارة عن مواد كيميائية، لذا يرغبن في معرفة طريقة لفرد الشعر بتكاليف قليلة ونتيجة مرضية، ومن هذه الطرق هي الكوكا كولا فهي ليست مكلفة وكذلك نتائجها فعالة.

مكونات الكوكا كولا لفرد الشعر

لتر كوكا كولا.

نصف كوب ماء ورد.

بونيه شعر أو كيس بلاستيك.

ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

كريم مرطب أي نوع.

كيفية فرد الشعر باستخدام الكوكا كولا

في وعاء قومي بوضع ماء الورد والكوكا كولا وعصير الليمون واخلطيهم سويا جيدا.

بعد ذلك ضعي الكريم المرطب واخلطي.

ومن ثم قومي بتسريح الشعر ثم قسميه ووزعي الخليط عليه كله من جذوره وحتى أطرافه.

قومي بتغطية الشعر بالبونية أو بالكيس البلاستيك وانتظري حوالي ساعة.

بعد مرور الوقت أزيلي البونية واغسلي الشعر بالماء والشامبو وستري النتيجة.

فرد الشعر في المنزل باستخدام صبار الألوفيرا

المكونات:

كوب من زيت الزيتون الدافئ.

كوب من الألوفيرا.

١٢ قطرة من زيت خشب الصندل.

بونيه للشعر.

١٢ قطرة من زيت إكليل الجبل.

طريقة الاستخدام: