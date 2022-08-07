وصفة القرنفل لعلاج الشيب المبكر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخري

القرنفل لعلاج الشيب المبكر، تقل معدلات إفراز مادة الميلامين في فروة الرأس مع التقدم في العمر، وهي المادة المسئولة عن احتفاظ الشعر بلونه الأصلي، بما يؤدي إلى ظهور مشكلة الشيب ، فضلاً عن تكون الجيوب الهوائية في الشعر، والتي تعمل على أكسدة مادة الملامين، بما يساهم بدوره في ظهور الشعر الأبيض بالرغم من صغر سن السيدة أو الفتاة، إلا أنه تم التوصل إلى بعض الحيل والأساليب التي تتمكن من علاج مشكلة الشيب بشكل جذري، ومساعدة الشعر على استعادة لونه الطبيعي، باستخدام القرنفل.

وصفة القرنفل لعلاج الشيب المبكر

المكونات

كوب من الماء.

كوب من الشاي المغلي.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

4 ملاعق كبيرة من المرمرية البيضاء.

ملعقتان كبيرتان من الحناء.

طريقة التحضير

قومي بطحن عيدان القرنفل جيداً في المطحنة الكهربائية.

أضيفي المرمرية البيضاء إلى القرنفل في المطحنة الكهربائية، وقومي بطحنهما معاً، حتى يمتزج قوامهما جيداً.

أضيفي مقدار الماء المغلي إلى إناء مناسب الحجم، ثم ضعي مطحون المرمرية والقرنفل في الماء، وقويمي بالتقليب جيداً، حتى يذوب الخليط في الماء تماماً.

انقلي الإناء الذي يحوي الخليط الناتج لتضعيه على نار متوسطة، واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد تماما.ً

اخلطي باقي المكونات الباقية معاً في وعاء واحد.

أضيفي المكونات معاً إلى خليط المرمرية والقرنفل، وقلبيهم معاً باستخدام ملعقة خشبية، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك، ثم غطيه جيداً.

اتركي الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعياً، حتى يتحول شعرك إلى اللون الأسود.

اسباب ظهور الشعر الأبيض

كما أثبتت التجارب والأبحاث العلمية أن ظهور الشعر الأبيض ينتج بسبب العديد من الأسباب والعوامل ومنها:

التعرض للضغوط النفسية والتوتر.

التدخين.

منها أسباب وعوامل وراثية.

حدوث قصور في الغدة الدرقية، والتي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.

من أهم أسباب ظهور الشعر الأبيض التغذية السيئة، وكثرة تناول الوجبات السريعة، علاوةً على الإكثار من تناول المنبهات كالقهوة والشاي والنسكافيه.

كما أن القرنفل يعمل على تحفيز نمو الشعر بلونه الأصلي، كما يحتوي على عناصر ومواد فعالة تساهم في القضاء على الشعر الأبيض، إلى جانب تقويته لبصيلات الشعر، وحمايته من الجفاف والتقصف، بما يمنح الشعر مظهراً لامعاً وحيوياً، فيمكن استخدام وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا من أول استعمال