كريم الفازلين والكركم لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

الفازلين والكركم لإزالة الشعر، لابد بعد إزالة الشعر من الجسم ترطيب البشرة، حيث أن معظم أدوات الإزالة تسبب ظهور التهابات في البشرة، لذلك تحتاج إلى ترطيب، ولكن تبحث الفتيات عن طرق إزالة طبيعية تساهم في الاستغناء عن هذه الأدوات، كما أن هناك بعض الوصفات التي تحتوي على مرطبات تساهم في تنعيم البشرة والتخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي، لذلك يمكن استخدام الفازلين في ترطيب البشرة والتخلص من شعر الجسم، كما يساهم الكركم في إخفاء الشعر الصغير، وتعتبر وصفة طبيعية متوفر مكوناتها في المنزل، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بالفازلين والكركم.

كريم الفازلين والكركم لإزالة الشعر

تعاني كثير من الفتيات والسيدات من ظهور شعر الجسم بشكل كثيف وثقيل، ويتألمن عند استخدام السويت أو كريمات الإزالة أو الشمع لإزالة الشعر، لذلك يبحثن عن طرق تساهم في إزالة هذا الشعر دون المعاناة من الآلام الصعبة عند الإزالة، ويبحث الجميع عن وصفة الفازلين والكركم لإزالة هذا الشعر، وتتمثل مكونات هذه الوصفة في توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقتين من الحمص المطحون.

2 ملعقة من الحليب الدافئ.

طريقة تحضير كريم الفازلين والكركم لإزالة الشعر

الجسم الابيض اللامع الخالي من أي شعر زائد يجعل كل فتاة أو سيدة تشعر بالراحة، حيث لا يمكن للفتيات ترك شعر الجسم وظهوره بشكل غير لائق، كما أن الشعر الزائد يسبب زيادة التعرق وانبعاث روائح كريهة من الجسم، لذلك تحرص الفتيات والسيدات على إزالته أول بأول، ويمكن عمل الوصفة واستخدامها من خلال إتباع ما يلي.

يتم إذابة الفازلين وإضافة الكركم والحمص المطحون والحليب الدافئ إلى الفازلين.

بعد خلط جميع المكونات يتم توزيع هذا الخليط على بشرة الجسم.

يترك الخليط على البشرة لمدة دقيقتين.

بعدها يتم إزالة هذا الخليط من على البشرة عكس اتجاه نمو الشعر.

يمكن استخدام نفس هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع حتى يمكن إزالة شعر الجسم بالكامل.

تساهم خلطة الكركم والفازلين في إزالة الشعر بشكل سريع دون الشعور بآلام لأن مكوناتها طبيعية.

قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة إزالة الشعر بالكركم والفازلين حيث أن الفازلين والكركم لهم دور فعال في إزالة الشعر الزائد نهائيا من كما أن له دور في تنعيم البشرة ويقلل من ظهور الشعر لذا يمكنكي استعمال هذا المزيج في إزالة الشعر وسوف تتخلصين نهائيا من الشعر الزائد بدون ألم نهائيا ومن أول استعمال