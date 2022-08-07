هتندمي انك مجربتهاش من زمان ... ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل لن تصدقي النتيجة مذهلة جدا

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زيت الزيتون والزبادي على القرنفل، الشعر الخفيف هو مشكلة يعاني منها الكثير سواء رجال أو نساء، ويحب البعض اللجوء لعلاج المشكلة باستخدام الوصفات الطبيعية والابتعاد عن العقاقير الطبية، ويريدون في نفس الوقت أن يكون الحل في وقت قصير، ومن تلك الوصفات الطبيعية التي تساهم في علاج مشكلة الشعر الخفيف هي وصفة الزبادي وزيت الزيتون والقرنفل، حيث هذه الوصفة نتائجها مذهلة فسترون الفرق في خلال ثلاثة شهور، وإليكم الوصفة. زيت الزيتون والزبادي على القرنفل طريقة عمل وصفة الزبادي وزيت الزيتون والقرنفل المكونات: كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من القرنفل البودر.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض. طريقة التحضير: في بوله صغيرة قومي بوضع الزبادي وأضيفي عليه القرنفل وزيت الزيتون والعسل الأبيض وقلبي جيدا.

قومي بوضع المزيج على الشعر وقومي بتدليكه بأصابعك.

ضعيه على الشعر لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء والشامبو.

يتم تكرير الوصفة مرتين أسبوعياً وملاحظة النتيجة تكون بعد مرور الشهر الثالث من اتباع الوصفة. فوائد الزبادي وزيت الزيتون والقرنفل للشعر يعمل القرنفل على تقوية بصلية الشعر وتنشيط الفروة وزيادة كثافة الشعر.

العسل هو بمثابة مضاد حيوي للشعر فهو يعمل على حماية فروة الرأس من البكتيريا والفطريات التي تضر بالشعر.

يحتوي الزبادي على فيتامين ب١٢ والذي يعمل على كثافة الشعر وتحفيز نموه.

الأوميجا ثري الموجودة في زيت الزيتون تعمل على المحافظة على صحة الشعر ولمعانه. فوائد تناول زيت الزيتون والقرنفل يقوم بمعالجة آلام الأسنان فهو يعتبر مسكن طبيعي.

يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

يتم استخدامه في حالات انتفاخ البطن.

مسكن جيد لآلام الرأس مثل الصداع.

يحمي الدماغ ومفيد جدا للكبد والقلب.

يقلل من نسبة السمنة.

معالج جيد للإمساك ويحسن من عملية الهضم فهذين المكونين من الملينات الطبيعية الفعالة.

يعالج التهابات الأذن الوسطى.

يقوى الجسم ويعتبر فاتح جيد للشهية.

يعالج احتباس البول.

يتم استخدامه لعلاج الروماتيزم.

يساعد في معالجة مشاكل الجهاز التنفسي.

يوجد به الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الكثير من الأمراض. عمر شويل - جدة هتندمي انك مجربتهاش من زمان ... ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل لن تصدقي النتيجة مذهلة جدا - ثقفني

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