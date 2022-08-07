نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي وتغطية مثالية للشيب وبأقل التكاليف في المقال التالي
طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي، اللون الأحمر العنابي من الألوان المميزة والتي تضفي إطلالة أنثوية جذابة للمرأة، وخاصةً ذات البشرة البيضاء أو الفاتحة، ولهذا السبب تسعى نسبة عالية من السيدات والفتيات للحصول على هذه الدرجة من اللون وفقاً لما تسجله محركات البحث الالكترونية.
طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي
المكونات
- عبوة صبغة ذات لون أحمر بنفسجي.
- عبوة صبغة باللون الأحمر.
- عبوة فازلين طبي.
- علبة أكسجين تركيز 30.
- إناء مناسب للصبغة.
- ورق ألومنيوم.
- مشط ذو أسنان واسعة.
- قفازات.
- بونيه الشعر.
طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي
- نقوم بتمشيط الشعر جيداً لضمان فك التشابك، بما يساعد على تشرب جذور الشعر للصبغة.
- نرتدي القفازات البلاستيكة، قبل البدء في مزج مكونات الصبغة معاً.
- أفرغي عبوتي الصبغة (الحمراء البنفسجي، والحمراء) في إناء بلاستيكي المخصص للصبغة.
- ثم نضيف مقدار الأكسجين إلى مسحوق الصبغة، ثم نقلب جميع المكونات معاً بشكل جيد.
- نضع مقدار من الفازلين على منطقة الجبهة ومنطقة خلف الأذن، لحمايتها من أن تلامس الصبغة، بما قد يضر بها بسبب مادة الأمونيا.
- نقسم الشعر إلى أجزاء متساوية، ثم نبدأ في توزيع كمية الصبغة على الشعر بالتساوي بدءاً من الجذور حتى الأطراف.
- نغطي الشعر بورق الألومنيوم وبونيه الاستحمام، وننتظر لمدة ساعة كاملة.
- ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- نضع البلسم على الشعر لمدة 10 دقائق، ومن ثم نشطفه بالماء الفاتر.
نصائح للاحتفاظ بلون الصبغة لأطول فترة
وإليك بعض التعليمات التي تساعدك في الاحتفاظ بلون الصبغة على شعرك لأطول فترة زمنية ممكنة:
- عدم غسل الشعر بشكل يومي، ويكتفي بغسله بالماء والشامبو من مرة واحدة إلى مرتين.
- تجنب استخدام مجفف الشعر بصورة مفرطة، حتى لا يتسبب ذلك في تلف الشعر وتقصفه.
- استخدام نوع شامبو مناسب لشعرك خالي من مادة الكبريت والسلفات من أجل الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.
- الحرص على قص أطراف الشعر بصفة دورية، من أجل تحفيز الشعر على النمو بشكل صحي.
- استخدام أنواع ممتازة الجودة من الصبغات، للحفاظ على الشعر وعدم تعريضه للتلف أو التقصف.
- عدم تمشيط الشعر بشكل مبالغ فيه، حتى لا يتعرض للتقصف والتساقط.
- كما أنة يجب الحرص على ترطيب الشعر بشكل مستمر، والمواظبة على حمام حمامات كريم وماسكات للشعر باستخدام مكونات وعناصر طبيعية آمنة تماماً، بما يحافظ على صحة الشعر ومنحه الحيوية واللمعان المطلوب للشعر لذا يمكنك صبغ الشعر باي لون تحبينه وتدوم لفترة طويلة
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