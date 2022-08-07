نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وتفتيح فوري للبشرة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود هو أحد الوسائل الحديثة التي تم اكتشافها مؤخرا من أجل الحصول على بشرة مشرقة وفاتحة اللون، حيث تم وضع الخميرة على البشرة بشكل مستمر لمدة شهر كامل، وأثبتت تلك التجربة أن الخميرة قامت بتفتيح البشرة بشكل جذري، حيث عالجت الخميرة مشكلة المسام الواسعة، كما أنها قامت بشد تجاعيد الوجه والخطوط البيضاء التي تعبر عن الشيخوخة والتقدم في السن، ولهذا فإن الخميرة منتج ناجح عند دخوله مع أي عنصر آخر لتفتيح البشرة.

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

يمكن تبيض البشرة باستخدام الخميرة كما يلي:

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من اللبن.

2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير

يتم عجن كل هذه المكونات معا في طبق صغير.

ثم يتم وضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة ساعتين.

بعد جفاف الخليط نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة كل يومين لمدة شهر للحصول على النتائج المطلوبة.

يرجى ترطيب الوجه يوميا قبل النوم وفي الصباح بزيت اللوز.

وصفات الخميرة لتسمين الخدود

تتعدد وصفات الخميرة لتبيض البشرة حيث يمكن تنفيذ أحد هذه الوصفات للتمتع ببشرة لامعة وبيضاء وجميلة، فيتم تحضيرها كالتالي:

الخميرة وعصير الخيار والكركم

هو خليط مثالي لتفتيح البشرة وتجميلها بشكل طبيعي داخل المنزل، حيث يتم تقطيع ثمرة خيار ويتم وضعها في الخلاط الكهربائي، ونضيف لها ملعقة من الخميرة الفورية، وملعقة من الكركم، ثم نطحن تلك المكونات معا، ثم نضع الخليط على الوجه لمدة ساعة، وتكرر الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوعين، وسنلاحظ وجود بشرة بيضاء وصافية، وخالية من الشوائب والحبوب الصغيرة.

الخميرة والنشا والدقيق

حيث أن هذا الخليط قوي في شد تجاعيد البشرة، ويتم ملاحظة ذلك من أول استخدام للخليط، حيث نأخذ ملعقة متساوية من الدقيق والنشا والخميرة، ثم نخلطهم معا ونضع معهم ملعقتين من الماء للعجن، ثم نضع هذا الخليط على الوجه حتى يجف، سوف نلاحظ منذ وضع الخليط على البشرة أن مسام البشرة تنغلق، وبعد جفاف الخليط سوف نقوم بشطف الوجه بالكامل، وسنلاحظ الفرق من أول استخدام، ويرجى المداومة على هذا الخليط لمدة أسبوع للحصول على بشرة شبابية وبيضاء

قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة تحضير وصفة الخميرة والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال هذه الوصفة حيث أن الخميرة لها دور فعال في تسمين الخدود وتوريد الشفايف