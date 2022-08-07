بدون مواد كيميائية.. كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

كيراتين الخميرة لفرد الشعر المجعد خلال ساعتين، الخميرة من المواد التي كان ينصح بتناولها ملعقة على الريق لما لها من فوائد كبيرة للجسم كله، ولذلك أثبتت الكثير من الدراسات أن الخميرة مع بعض المكونات الأخرى تكون هائلة في فرد الشعر المجعد في أسرع وقت ممكن، ولذلك بعد تجربة النساء الكيراتين الكيميائيّ والخسائر التي حدثت لشعرهم بسبب هذه الوصفة، اتجهوا للبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الطريقة التي تجعل شعرها ناعم كالحرير وبدون استخدام أي مواد كيميائيّة تضر الشعر، ونحن ها هنا الآن لكي نقدم لهم الوصفة السحرية التي تجعل الشعر مثل الحرير من أول استخدام، لمعرفة المكونات وطريقة الاستخدام يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخميرة في فرد الشعر المجعد

لاحظنا الكثير من الشكاوي من قبل الكثير من النساء بسبب الشعر المجعد لأنه مشكلة كبيرة في كل الأوقات سواء في تمشيط الشعر أو عمل فرمة معنية في الشعر وفي المناسبات والأعياد أيضا وبعض الذين لا يعرفون رحمة ولا إنسانية يقومون بالتنمر على الأشخاص الذين يملكون الشعر المجعد، ولكن بعد تجربة هذه الوصفة لن يمتلك أي شخص الشعر المجعد مرة أخرى، ولكن هناك بعض الملحوظات التي سوف أقدمها لكم يجب تطبيقها لكي تأتي بمفعول مع وصفة الخميرة وهي، يجب أن نستخدم الشامبو والزيت أو الكريم المناسب لنوع شعرك، والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر المجعد:

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية أو العادية على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من عسل الأبيض.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

خطوات تحضير واستخدام وصفة الخميرة في فرد الشعر المجعده هذه وصفة لكي تكون نتيجتها فعالة يجب الاستمرار عليها مرة كل أسبوع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور: